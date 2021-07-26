HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kahreden olay! Emekli asker, kanser hastası eşini kravatla boğup intihar etti

Kahreden olay! Emekli asker, kanser hastası eşini kravatla boğup intihar etti

26.07.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli asker Mehmet Yıldırım (70) karaciğer kanseri hastası eşi Hamiyet Yıldırım'ı (74) kravatla boğduktan sonra tabanca ile yaşamına son verdi. Mehmet Yıldırım'ın çocuklarına yazdığı intihar notunda, "Bağışlayın; kendi hür irademle yaptım. Babanız Mehmet Yıldırım" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Kahreden olay! Emekli asker, kanser hastası eşini kravatla boğup intihar etti

Olay, sabaha karşı 2 çocuk sahibi olan Yıldırım çiftinin yalnız oturduğu Keçiören ilçesi Şenlik Mahallesi'ndeki evinde meydana geldi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli asker Mehmet Yıldırım, bir süredir hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı yaşayan eşinin odasına girdi. Mehmet Yıldırım, eşi Hamiyet Yıldırım'ı kravatıyla boğduktan sonra oğlunu telefonla aradı. Yıldırım, "Her şeyi ben yaptım, hakkınızı helal edin" dedikten sonra tabancasını alıp, başına dayayarak ateşledi. Silah sesini duyan komşuları polis ve 112 Acil Servise haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hamiyet Yıldırım'ın öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan Mehmet Yıldırım ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Yıldırım da doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Mehmet Yıldırım'ın çocuklarına intihar notu bıraktığı da ortaya çıktı. Yıldırım'ın "Oğluma telefon ediniz" diyerek çocuklarının telefon numarasını yazdığı notta, "Bağışlayın; kendi hür irademle yaptım. Babanız Mehmet Yıldırım" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Yıldırım çiftinin evli olan iki çocuğunun dün akşam eşleriyle birlikte anne ve babasını ziyaret ettiği de belirtildi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ününü duyan bu havuza koşuyor! Girenler 1 dakika zor dayanıyorÜnünü duyan bu havuza koşuyor! Girenler 1 dakika zor dayanıyor
PARTNERAyakkabı boyacılığı yapan bu oyuncuyu tanıdınız mı? Şimdi ününe ün katıyorAyakkabı boyacılığı yapan bu oyuncuyu tanıdınız mı? Şimdi ününe ün katıyor
Hamamda cinayetin nedeni 'şampuan' çıktıHamamda cinayetin nedeni 'şampuan' çıktı
Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar kanser Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şef şüphelendi ve inceledi! MasterChef stüdyosundan gönderildi

Ünlü şef şüphelendi ve inceledi! MasterChef stüdyosundan gönderildi

Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den yorum

Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den yorum

3 gündür aranıyordu! Sağ salim bulundu

3 gündür aranıyordu! Sağ salim bulundu

Hız sınırı artacak mı?

Hız sınırı artacak mı?

Tunus karıştı! Cumhurbaşkanı ordu desteğiyle yönetime el koydu

Tunus karıştı! Cumhurbaşkanı ordu desteğiyle yönetime el koydu

1000 yılda bir meydana gelen olay!

1000 yılda bir meydana gelen olay!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kurbanlık boğanın saldırdığı kişiden acı haber

Kurbanlık boğanın saldırdığı kişiden acı haber

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Günün en acı haberi! 3 kardeş hayatını kaybetti

Günün en acı haberi! 3 kardeş hayatını kaybetti

Plajda tekme tokat birbirlerine girdiler

Plajda tekme tokat birbirlerine girdiler

Bakan Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Bakan Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.