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Kanser riski yüzde 80 artıyor!

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.08.2020 10:10 | Son Güncelleme

Çocuk doktoru ve TV sunucusu Yevgeniy Komarovskiy, çocuklukta meydana gelen güneş yanığının doğrudan cilt kanseri riskiyle bağlantılı olduğunu belirtti.

Kanser riski yüzde 80 artıyor!

Komarovskiy, YouTube-kanalındaki videosunda, cilde zarar verebilen iki tür güneş ışını olduğunu söyledi. Daha tehlikeli ve agresif UVA ışınlarının DNA seviyesinde hasara neden olduğunu ve kötü huylu tümörlerin oluşumuna yardımcı olduğunu anlatan doktor, UVB tipinin de güneş yanığına yol açtığını kaydetti.

Bu iki ışın türünün kumaş içinden geçebildiğine dikkat çeken Komarovskiy, bu yüzden sıkı dokunmuş kumaşlardan yapılmış giysiler giymeyi tavsiye etti.

En tehlikeli cilt kanserinin nedeni olan melanomların çocuklukta ortaya çıktığının altını çizen doktor, bu yüzden çocukların güneş altında güvenli bir şekilde bulunmasının sağlanması gerektiği belirterek, “Çocuklukta meydana gelen 5 güneş yanığı melanom oluşma riskini yüzde 80 artırıyor” dedi.

Komarovskiy, çocuklar sokağa çıkmadan 10-15 dakika önce cilde güneş kremi sürmeyi ve şehirde uzun süre bulunması durumunda her 4 saatte bir, doğada da 2 saatte bir kremi yenilemeyi tavsiye etti.


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