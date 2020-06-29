Kanser tedavisi gören çocuklar için tatilde nelere dikkat etmeli?

Kanser tedavisi gören çocukları olan anne babalar için tatilin, daha hassas bir şekilde planlanması gerekiyor. Çünkü kanser tedavisi gören çocukların Covid-19 riskine karşı korunması ayrıca büyük önem taşıyor. Bu özel hasta grubunun mümkün olduğunca rahat bir yaz tatili geçirmesi için dikkat edilmesi gereken noktaları ayrıntılı biçimde açıklayan Acıbadem Maslak Hastanesi Pediatrik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Funda Çorapcıoğlu, “Kanser tedavisi sırasında tatili önermiyoruz. Ancak çocuk çok istiyorsa otel yerine aile evi, yazlık tercih edilmeli. Ama bu çocuklar, havuzdan ve kumsaldan uzak tutulmalı. Çok istiyorlarsa denize girebilirler. Ayrıca bulundukları tatil yerlerinin kalabalıklardan uzak daha sakin mekanlar olması, el yıkama ve maske kullanımı gibi tüm kurallara uyulması gerekiyor” diyor. 'BAĞIŞIKLIKLARININ DÜŞÜK OLDUĞUNU DİKKATE ALIN' Damlacık yoluyla bulaşan Covid-19 vakalarının yüzde 1-5’ini çocuklar oluşturuyor. Ateş ve solunum sorunları bulguları ile kendini gösteren bu hastalığı çocuklar daha hafif atlatıyor. Çocuklarda zatürre gibi ağır durumların daha az geliştiğini belirten Prof. Dr. Funda Çorapcıoğlu, kanser tedavisi gören çocukların Covid-19 riski üzerine şunları söylüyor: “Kemoterapi alan hastalar, bağışıklık sistemi zayıf olduğu için biraz daha risk altındaydı. Ancak çocuk hastalarımızda Covid-19 yetişkinlerde olduğu kadar ağır geçmedi, o kadar artış görülmedi. Kanser tedavisi gören çocuklarımız açısından Covid-19 nedeniyle ciddi bir sorun yaşanmadığını söylemek mümkün.”

OTEL YERİNE AİLE EVİ TERCİH EDİLMELİ Kanser tedavisi gören çocuklar da yaz tatilinin tadını çıkarmak istiyor. Prof. Dr. Funda Çorapcıoğlu, tedavi süresi boyunca çocukların tatile gitmesini önermediklerini belirterek “Bunun aslında doğrudan Covid-19 ile bir ilgisi yok. Genel kuralımız bu yönde” diyor. Ancak çocuğun çok bunalmış olması ve tatile gitmeyi çok istemesi halinde bir dizi noktaya dikkat edilerek tatil planlanabileceğini dile getiren Prof. Dr. Funda Çorapcıoğlu uyarılarını şöyle sıralıyor: “Otel gibi kalabalık tatil mekanlara yerine, yazlık gibi aile evlerinde tatil yapılmasını öneriyoruz. Otele gitmek zorunda kalınırsa da yatak çarşafı, havlu gibi malzemelerin tek kullanımlık olmasına dikkat edilmeli. Tedavi sürecindeki kanserli çocukların havuza girmelerini asla istemiyoruz. Çünkü küçük bir alanda kalabalığa karışmak tehlikeli olabiliyor. Ancak denize girebilirler. Yine de kumsalda, kumlarla vakit geçirmemeleri önemli. Yani çocuk çok istiyorsa, yazlıkta, denize girilip çıkılan, kumsalda vakit geçirilmeyen ve yüzme hariç her yerde maske takma kuralına uyulan bir tatil planlaması yapılabilir.”