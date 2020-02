Kanser tedavisinde kişiye özel tedavi yöntemi!

KANSER İLE MÜCADELEDE BİREYSEL TEDAVİLER ÖNE ÇIKIYOR

Artan kanser vakalarına karşın, son yıllarda tıp alanındaki gelişmeler ile aynı hızda ilerleyen onkoloji alanındaki çalışmalar farklı tedavi seçeneklerini de gündeme getirerek, tedavinin başarısında büyük rol oynuyor. Kanser tiplerinin değişkenliği, kanser hastalarının seyrindeki farklılıklar, kanserli hücre oluşumundaki değişiklikler araştırmacıların gelişen moleküler biyoloji yöntemleri (the human genoma project - yeni nesil DNA sequencing) ile her geçen gün kanserin seyrinde yeni bir basamağı keşfediyorlar. Yapılan araştırmalar ile birlikte günümüzde kanserde bireyselleştirilmiş tedavilerin önemi her geçen gün daha fazla artıyor.

GENETİK ŞİFRELERE YÖNELİK BİREYSEL TEDAVİ

Kanserin kişinin kendi sağlıklı hücrelerinden geliştiği ve her hücrenin kişiye özel genetik şifre taşıdığını belirten Türkiye İş Bankası İştiraki Bayındır Sögütözü Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Ece Esin, kanser hücresinin genetik haritasının çıkartıldığını belirterek tedavide başarının arttığını ifade ediyor. Hastalığın seyri sırasında uygulanan moleküler genetik testlerin sayesinde hangi kemoterapi ilacının hangi hastada daha faydalı olabileceğinin dahi saptanabildiğini söyleyen Dr. Ece Esin, “Hangi hastanın hangi hedefe yönelik tedaviden fayda göreceğinin ortaya çıkarılması mümkün olabiliyor. Son yıllarda bu çoğalma yollarını keserek tümör hücrelerinin ölümüne yol açan son derece etkili 'akıllı ilaç' ya da 'hedefe yönelik ilaç' olarak da adlandırılan tedavilerin keşfedilmesi kanser tedavisinde yeni bir çığır açmıştır” diye konuştu.