Kanser tedavisinde kişiye özel tedavi yöntemi!

Elde edilen genetik analizlere göre tedaviden maksimum fayda sağlandığını söyleyen Türkiye İş Bankası İştiraki Bayındır Söğütözü Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Ece Esin, “Bireyselleştirilmiş tedaviler ile tedavi sırasında oluşabilecek yan etkiler ya da olası direnç tedavinin daha başındayken belirleniyor. Buna göre hastaların gereksiz tedavi görmesi ve hastalığa bağlı olası toksik yan etkiler oluşmadan hastaya zararlı bir tedaviden koruma şansı veriyor” dedi. Kanser, günümüz sanayileşmiş toplumlarında ölüm nedenleri arasında, kardiyovasküler nedenler sonrasında ikinci sıradaki yerini koruyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Kanser Ajansı’nın (IARC) global kanser gözlemi yapan GLOBOCAN verilerine göre 2012 yılında dünyada toplam 14,1 milyon yeni kanser vakası geliştiği ve 8,2 milyon kişinin kansere bağlı nedenlerden öldüğü ifade ediliyor. Yaklaşık 32 milyon kişinin kanser tanısı ile yaşadığı günümüzde tanısı en çok konulan kanser türleri sırayla akciğer, meme ve kolon kanseri olarak belirtiliyor.

KANSER İLE MÜCADELEDE BİREYSEL TEDAVİLER ÖNE ÇIKIYOR Artan kanser vakalarına karşın, son yıllarda tıp alanındaki gelişmeler ile aynı hızda ilerleyen onkoloji alanındaki çalışmalar farklı tedavi seçeneklerini de gündeme getirerek, tedavinin başarısında büyük rol oynuyor. Kanser tiplerinin değişkenliği, kanser hastalarının seyrindeki farklılıklar, kanserli hücre oluşumundaki değişiklikler araştırmacıların gelişen moleküler biyoloji yöntemleri (the human genoma project - yeni nesil DNA sequencing) ile her geçen gün kanserin seyrinde yeni bir basamağı keşfediyorlar. Yapılan araştırmalar ile birlikte günümüzde kanserde bireyselleştirilmiş tedavilerin önemi her geçen gün daha fazla artıyor. GENETİK ŞİFRELERE YÖNELİK BİREYSEL TEDAVİ Kanserin kişinin kendi sağlıklı hücrelerinden geliştiği ve her hücrenin kişiye özel genetik şifre taşıdığını belirten Türkiye İş Bankası İştiraki Bayındır Sögütözü Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Ece Esin, kanser hücresinin genetik haritasının çıkartıldığını belirterek tedavide başarının arttığını ifade ediyor. Hastalığın seyri sırasında uygulanan moleküler genetik testlerin sayesinde hangi kemoterapi ilacının hangi hastada daha faydalı olabileceğinin dahi saptanabildiğini söyleyen Dr. Ece Esin, “Hangi hastanın hangi hedefe yönelik tedaviden fayda göreceğinin ortaya çıkarılması mümkün olabiliyor. Son yıllarda bu çoğalma yollarını keserek tümör hücrelerinin ölümüne yol açan son derece etkili 'akıllı ilaç' ya da 'hedefe yönelik ilaç' olarak da adlandırılan tedavilerin keşfedilmesi kanser tedavisinde yeni bir çığır açmıştır” diye konuştu.

DAHA TEDAVİ BAŞLAMADAN GİDİŞATI KONUSUNDA BİLGİ SAHİBİ OLMAK MÜMKÜN Kanser hastalarının kendi özelliklerinden veya o kişiye ait tümör dokusunun genetiğinden faydalanarak optimal tanısal yöntemin belirlenmesi ve en uygun tedavi seçeneğinin uygulanması olarak nitelendirilen bireyselleştirilmiş tedavinin, hastalık sürecinin tanı anında tahmini ve tedaviye cevabın ya da oluşabilecek direncin tedavi başlangıcında öngörülmesi anlamında büyük önem taşıyor. Hastaların genomik yapısının değerlendirilmesi ile olası toksik yan etkilerin önceden tahmin edilip hastaları zararlı bir tedaviden koruma şansını verdiğini de belirten Dr. Ece Esin, “Bir hastaya, kişiye özel tedavi seçeneği sunabilmek için kişinin kanser dokusu veya kanında dolaşan tümör DNA’sı elde edilerek özel yöntemler ile tümörün akıllı ilaçlara uygun olup olmadığı test edilir. Günümüzde moleküler patoloji olarak adlandırılan hassas gen analiz yöntemleri ile tümörün kaynaklandığı organa bakılmaksızın kanserleşme sürecinde ana rol alan gen bozuklukları saptanmaya çalışılır. Elde edilen sonuçlardan yola çıkarak, günümüze kadar yapılan çalışmalar ve elde var olan hedefe yönelik tedavi ilaçları gözden geçirilerek multidisipliner onkoloji ekibince bu durum değerlendirilir ve hastaya uygun bir tedavi seçeneği olup olmadığına karar verilir” dedi.