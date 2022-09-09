HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kanser veya Tip 1 diyabetin habercisi olabilir! Bu ağrıları görmezden gelmeyin

Kanser veya Tip 1 diyabetin habercisi olabilir! Bu ağrıları görmezden gelmeyin

09.09.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kas ağrılarını günlük hayatta karşılaşabileceğimiz rutin bir durum gibi düşünebilirsiniz. Ancak gerçekler ne yazı ki o şekilde değil. Uzmanlar dikkat edilmeyen kas ağrılarının kanser ya da Tip 1 diyabet gibi ciddi hastalıkların belirtisi olabileceği yönünde uyarılarda bulunuyor.

Kanser veya Tip 1 diyabetin habercisi olabilir! Bu ağrıları görmezden gelmeyin

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Emine Bukan Arıca, kas ağrısı hisseden bir kişide şikayetinin öncelikle bölgesel mi yoksa yaygın bir ağrı mı olduğunun belirlenmesi gerektiğini, kas ağrılarının ihmal edilmeyerek altta yatan nedenin araştırılması ve tedavi edilmesi gerektiğini kaydetti.

iStock-1321285011

Dr. Arıca, bazen tek bir alanda görülen kas ağrılarının dışında bütün vücudu etkisi altına alan kas ağrılarından da yakınıldığını söyleyerek, “Buna neden olan ağrının yeri genellikle tam olarak tespit edilemezken, sızı şeklinde veya yanıcı tarzda ortaya çıkıyor. Bazen vücudun diğer bölgelerine de yayılabilen bu ağrılar kanser ya da Tip 1 diyabet gibi ciddi hastalıkların habercisi dahi olabiliyor” dedi.

iStock-1055498222

Dr. Emine Bukan Arıca, küçük yaralanmalar, stres veya egzersizden kaynaklanan kas ağrılarının çoğunlukla evde uygulanabilecek basit tedaviler ile giderilebildiğini belirterek, “Ancak ağır yaralanmalar, kalıtsal nedenler veya bazı sistemik hastalıklar sebebiyle oluşan kas ağrıları genellikle ciddi anlamda tıbbi bakım gerekir. Kas ağrısının en sık karşılaşılan nedenlerini ise gerginlik, stres, aşırı yüklenme ve küçük yaralanmalar” dedi.

iStock-1152834631

BAŞKA HASTALIKLAR DA YOL AÇIYOR

Bazı hastalıkların da kaslar üzerinde olumsuz etkiler oluşturabildiğini belirten Dr. Arıca, bunlara örnek olarak Tip 1 diyabet, tiroit hastalıkları, enfeksiyonlar, bazı kanser türleri, karaciğer yağlanması ve KOAH’ı vererek, bu hastalıkların vücudun enerjisini tüketip kasların daha kolay yorulmasına ve güçsüzleşmesine neden olduğunu ifade etti. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü ismin itirafı olay yarattı! “Bir günümü porno izleyerek geçirdim...”Ünlü ismin itirafı olay yarattı! “Bir günümü porno izleyerek geçirdim...”
Önce cinsel ilişkiye girmiş, sonra boğarak öldürmüşÖnce cinsel ilişkiye girmiş, sonra boğarak öldürmüş
Vahşet yatak odasında geldi: Beni de memnun etVahşet yatak odasında geldi: Beni de memnun et
Anahtar Kelimeler:
kanser kas ağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Gözler o tarihe çevrildi, Erdoğan duyuracak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Gözler o tarihe çevrildi, Erdoğan duyuracak

İlber Ortaylı anlattı: İsmini kullanmayabilir

İlber Ortaylı anlattı: İsmini kullanmayabilir

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hayatını kaybetti! Ülkede 10 günlük yas başladı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hayatını kaybetti! Ülkede 10 günlük yas başladı

Gözler Türkiye'ye döndü! Sipariş yağıyor... 19 kat arttı

Gözler Türkiye'ye döndü! Sipariş yağıyor... 19 kat arttı

İbrahim Tatlıses’in itirafından sonra gözler ona çevrildi! Son hali inanılmaz

İbrahim Tatlıses’in itirafından sonra gözler ona çevrildi! Son hali inanılmaz

Olmaz olsun böylesi: Yemek değil adeta zehir

Olmaz olsun böylesi: Yemek değil adeta zehir

İlginizi Çekebilir

Kan şekerini anında düşürür, bağışıklığı çelik gibi yapar...

Kan şekerini anında düşürür, bağışıklığı çelik gibi yapar...

Dünya manşetlerine bomba gibi düştü! “Yeri doldurulamaz”

Dünya manşetlerine bomba gibi düştü! “Yeri doldurulamaz”

1000 TL üzerinde indirim! Columbia ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

1000 TL üzerinde indirim! Columbia ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Herkes merak ediyordu! Böyle görüntülendi

Herkes merak ediyordu! Böyle görüntülendi

İtirafı olay oldu! “Cinsel organını kesmem için...”

İtirafı olay oldu! “Cinsel organını kesmem için...”

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.