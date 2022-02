Kanserden korunmak mümkün! Uzman tavsiyelerini uygulayın

Kanser her yaştan her cinsten her kesimden insanın yakalandığı hastalıklar arasında. Her geçen gün kanser olma riski ile karşı karşıyayız. Ülkemizde yılda yaklaşık 163.500 kanser vakası teşhisi konmaktadır. Ülkemizde günde yaklaşık 450 kişi kanser teşhisi almaktadır. Yanlış beslenme alışkanlıkları % 30-70 oranında kanser gelişimine neden olmaktadır. Sigara kullanmak, aşırı alkol tüketimi, aşırı güneş ışığına maruz kalmak, hareketsiz yaşam tarzı ve bunların dışında genetik kanser gelişiminde önemli risk faktörleridir. İyi bir beslenme düzeni ve yaşam tarzı ile kanserden korunmak mümkün. Diyetisyen Hülya Çağatay kanserden korunmak için nasıl beslenilmesi gerekildiği hakkında bilgiler verdi.

*SAĞLIKLI BESLENME ALIŞKANLIKLARI BENİMSENMELİDİR

Obezite kanser riskini arttıran önemli bir risk faktörüdür. Kişilerin sağlıklı vücut ağırlığına sahip olması oldukça önemlidir. Eklenmiş şeker tüketimi sınırlandırılmalıdır. Günde 5 porsiyon sebze ve meyve (600 gr/gün) tüketilmelidir. Yoğurt tüketimi arttırılmalıdır. Yapay tatlandırıcılar, renk vericiler kanser gelişimine neden olmaktadır. Katkı maddesi içeren besinlerin tüketiminden kaçınılmalıdır.

*ANTİOKSİDANLAR KANSER GÖRÜLME SIKLIĞINI AZALTIR

Antioksidan kabul edilen besinler kanserli hücre oluşum ve büyümesini engeller. Sebze ve meyveler fazla miktarda antioksidan içermektedir. Sarımsak, brokoli, domates, nar, üzüm gibi bazı besinler antioksidan kaynağıdır. Sebze ve meyvenin dışında zerdeçal, karabiber, çörekotu gibi baharatlar; yoğurt, kefir gibi süt ürünleri bağışıklık sistemini güçlendirerek kanser gelişme riskini düşürmektedir.

*TUZ TÜKETİMİ AZALTILMALIDIR

Mide kanserine sebep olma etkisinden dolayı aşırı tuz tüketiminden kaçınılmalıdır. Besinlere eklenen tuz miktarının azaltılması yararlı olacaktır. Besinlerin tuzlanarak saklanması yerine dondurularak saklanması tercih edilmelidir, yapılan çalışmalar bu değişikliğin mide kanseri görülme sıklığını %64 oranında azalttığını göstermektedir.

*ALKOL VE SİGARA TÜKETİMİ SINIRLANDIRILMALIDIR

Alkol tek başına kanser nedenidir, sigara ile birlikte kullanıldığında risk daha da artmaktadır. Fazla miktarda alkol tüketimi karaciğer kanseri görülme riskini arttırır. Bu sebeple kadınların 1, erkeklerin ise 2 kadehten fazla alkol tüketmemesi önerilmektedir.

*PİŞİRME YÖNTEMLERİNE DİKKAT EDİLMELİDİR

Kızartma, tütsüleme, kavurma gibi pişirme yöntemleri kanser gelişmesine yol açmaktadır. Haşlama, buğulama ve fırında pişirme yöntemleri tercih edilmelidir.

*DÜZENLİ FİZİKSEL AKTİVİTE YAPILMALIDIR

Düzenli yapılan fiziksel aktivite özellikle kolon, meme ve akciğer kanserinden koruyucudur. Dünya Sağlık Örgütü haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta fiziksel aktivite yapılmasını önermektedir.

*FAZLA GÜNEŞ IŞIĞINA MARUZ KALINMAMALIDIR

Fazla güneş ışığı ve solaryum cilt kanserine neden olmaktadır. Günlük yaşantımızda güneşlenme süresini azaltarak güneş kremi kullanmak oldukça önemlidir.