Kanserden yorgunluğa her derde deva! İşte mutfağınızda saklı o mucizevi şifa kaynağı...

Kekik yağı; antioksidan etkili, sayısız yarara sahip olan bitkisel bir ürün. Çok çeşitli alanlarda kullanılan kekik yağının vücut için yararlarını ve etkilerini siz de merak ediyor musunuz? Haydi gelin, başlayalım!

KANSERLE MÜCADELEDE ETKİLİ

Güçlü bir antioksidan olan kekik yağı, vücudun kanser hücreleri ve toksinlerle mücadelesini destekler.

DERİN BİR NEFES ALIN

Kekik yağı, solunum yollarını açmakta da oldukça etkili. Bir kaptaki kaynar suya iki-üç damla kekik yağı ekleyip buharını solursanız kekik yağı; boğazınızın rahatlamasına, öksürük ve bronşit gibi sağlık problemlerinin hafiflemesine yardımcı olur.

ENERJİNİZ ARTSIN

Çok yorulduğunuz günlerin sonunda küveti ılık suyla doldurup birkaç damla esansiyel kekik yağı damlatabilir ya da vücudunuza kekik yağı ile masaj yapabilirsiniz. Dolaşımı harekete geçiren kekik yağı, yorgunluk hissinizin azalmasına yardımcı olur. Yorgunluktan kaynaklanan bel ve eklem ağrılarını hafifletebilir. Ayrıca gün içinde tüketeceğiniz bir fincan kekik çayı da sizi daha enerjik hissettirebilir.

AKNE GİDERİCİ

Kekik yağı, antibakteriyel özelliğe sahip olduğu için sivilce ve akne tedavisinde de etkili. Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var; kekik yağı cilde direkt temas ettirilmemeli. Kekik yağını cildinize uygulamak için zeytinyağı ya da badem yağı gibi uygun bir taşıyıcı yağ ile seyreltmelisiniz. Sonrasında bir pamuk yardımıyla uygulayabilirsiniz.

AĞIZ SAĞLIĞINIZI KORUYUN

Kekik yağının bünyesinde timol isimli antibakteriyel bir madde bulunur. Bu madde, ağız ve diş temizliği ürünlerinde de kullanılıyor. Kekik yağını ılık suda seyreltip gargara yaparak ağız sağlığınızı destekleyebilirsiniz.

BAĞIRSAK KORUYUCU

Bağırsaklarınızı korumak, direkt olarak bağışıklık sisteminizi korumak ile eş değer. Çünkü bağırsaklar, bağışıklık üzerinde önemli bir rol oynuyor. Kekik yağı, bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine de yardımcı olur.

VİTAMİN KAYNAĞI

A ve C vitaminlerini bolca içeren kekik yağı, grip gibi kış hastalıklarını da önlemede yardımcı olur. Her gün bir bardak suya 3 damla kekik yağı ekleyerek içebilirsiniz.



