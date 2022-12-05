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Kanserin erken belirtisine dikkat! Her şey tuvalette başlıyor: Hastaların %89'unda görülüyor

05.12.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanser çağımızın en tehlikeli hastalığı olarak görülüyor. Her yıl milyonlarca insanın ölümüne sebep olan kanserin etkilerinden korunmak için belirtileri hakkında bilinçli olmak gerekiyor. Erken teşhis kanserin tedavisi için hayati önem taşıyor. Uzmanlara göre tuvalette yaşanan değişimler kanserin erken belirtisi olabilir.

Kanserin erken belirtisine dikkat! Her şey tuvalette başlıyor: Hastaların %89'unda görülüyor

Bağırsak kanseri en tehlikeli kanser türleri arasında yer alıyor. Kalın bağırsakta başlayan bağırsak kanseri tüm yaşamı etkisi altına alıyor. Bu kanserin etkilerini azaltmak ve doğru tedaviye en erken şekilde başlamak için belirtileri hakkında bilgili olmak gerekiyor. Uzmanlara göre tuvalette görülen olağan dışı durumlar bağırsak kanserinin erken belirtisi olabilir.

DIŞKIDAKİ DEĞİŞİKLİKLERE DİKKAT

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Anthony Antoniou, "Bağırsak kanseri şişkinlik hissi, bağırsak alışkanlıklarında değişiklik ve karın ağrısı dahil olmak üzere birkaç farklı şekilde ortaya çıkabilse de en yaygın semptomlardan biri dışkıda kan görülmesidir. Bu durum hematokezya olarak da bilinir.” dedi. Haematochezia, taze kanın rektumunuzdan geçişini tanımlar ve sıklıkla dışkınıza karışabilir.

KANSER HASTALARININ ÇOĞU BU DURUMU YAŞADI

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Uzman, "Dışkıda kan, sorunu daha tedavi edilebilir bir aşamada erken teşhis etme umuduyla tespit edebileceğiniz erken bir işaret olabilir" dedi. Dahası, Annals of the Royal College of Surgeons of England dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre bağırsak kanseri hastalarının yüzde 89'unu hedef alan en sık belirtilerden biri rektal kanamaydı.

BAĞIRSAK DEĞİŞİKLİKLERİ RİSKLİ

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183 katılımcıyı işe alan araştırma ekibi, kolorektal kanserin temel belirti ve semptomlarını araştırmak için yola çıktı. Bilim adamları, kanserlerinin ne kadar ilerlemiş olduğuna bağlı olarak hastaları iki gruba ayırdı. Erken evrelerde 55 deneğin ana semptomu hematokezi idi ve bunu bağırsak alışkanlıklarındaki diğer değişiklikler izledi.

BAĞIRSAKTAN KAN KAYBEDİLMESİ DIŞKIDA KAN GÖRÜLMESİNE NEDEN OLUYOR

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Antoniou, "Bağırsaktan kan kaybediliyorsa, dışkı rengi değişir. Bu renk değişikliği, kanın bağırsakta nerede kaybolduğuna bağlı olacaktır. Kayıp üst bağırsakta ise dışkı koyu hatta siyah olacaktır. Alt bağırsaktan kan kaybı daha açık renkli kanama olarak ortaya çıkacaktır. Silme işleminden sonra tuvalet kağıdınızda kan bile görebilirsiniz. Kan, dışkı ile karışabilir veya bağırsakta kanın nereden kaybolduğuna bağlı olarak ayrı olabilir."

BAĞIRSAK KANSERİNİN DİĞER BELİRTİLERİ

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Antoniou, bağırsak kanserinin diğer belirtilerini "Bazı insanlar bağırsak kanserine işaret edebilecek başka belirti ve bulgular yaşayabilir. Bunlar, kabızlık veya daha gevşek dışkı gibi bağırsak alışkanlıklarında açıklanamayan bir değişikliği ve hatta dışkıların boyut veya şeklindeki değişikliği içerir. Diğer semptomlar karın ağrısı, rahatsızlık ve şişkinliği içerir. Bağırsak kanseri , aşırı yorgunluk, kilo kaybı ve iştah dahil olmak üzere bağırsak kanseriyle hemen ilişkilendirmeyebileceğiniz bağırsak dışı semptomlara da neden olabilir." diyerek açıkladı.

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