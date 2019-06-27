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Kanserle mücadele eden minikler için bir araya geldiler.

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 18:09 | Son Güncelleme

Başkanı olduğu AHBAP Derneği’nin organizasyonuyla Karadeniz Bölgesi’nde çeşitli temaslar gerçekleştiren sanatçı Haluk Levent, lösemi hastası çocukları ziyaret etmek üzere geldiği Trabzon’da, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun misafiri oldu.Sanatçı Levent, Trabzon’da bir onkoloji hastanesinde tedavi gören miniklere sürpriz ziyarette bulunmasının ardından kendisini çaya davet eden Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun davetini kırmadı.Hastane ziyareti sonrası Atatürk Alanı’ndaki tarihî belediye binasına gelen Levent, başkanlık makamında çay içip bir süre sohbet ettiği Zorluoğlu ile AHBAP Derneği’nin ortaya çıkışı ve faaliyetleri hakkında bilgi paylaştıktan sonra, AHBAP Trabzon ile büyükşehir belediyesi işbirliğinde kanserle mücadele eden minikler için yapılabilecek projeleri istişare etti.Ziyaret çıkışında kendisine gösterilen sıcak ilgi ve misafirperverlikten büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Levent, Trabzon’a her gelişinde Başkan Zorluoğlu’nu mutlaka ziyaret edeceğini söyledi.Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da AHBAP Derneği’nin, Haluk Levent başkanlığında, yüksek duyarlılık içeren çok anlamlı projelerine tanıklık ettiklerini ve derneğin her bir üyesine gerçekleştirdikleri tüm hayır işleri için teşekkürlerini bildirdi.

Kanserle mücadele eden minikler için bir araya geldiler.

Başkanı olduğu AHBAP Derneği’nin organizasyonuyla Karadeniz Bölgesi’nde çeşitli temaslar gerçekleştiren sanatçı Haluk Levent, lösemi hastası çocukları ziyaret etmek üzere geldiği Trabzon’da, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun misafiri oldu.
Sanatçı Levent, Trabzon’da bir onkoloji hastanesinde tedavi gören miniklere sürpriz ziyarette bulunmasının ardından kendisini çaya davet eden Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun davetini kırmadı.
Hastane ziyareti sonrası Atatürk Alanı’ndaki tarihî belediye binasına gelen Levent, başkanlık makamında çay içip bir süre sohbet ettiği Zorluoğlu ile AHBAP Derneği’nin ortaya çıkışı ve faaliyetleri hakkında bilgi paylaştıktan sonra, AHBAP Trabzon ile büyükşehir belediyesi işbirliğinde kanserle mücadele eden minikler için yapılabilecek projeleri istişare etti.
Ziyaret çıkışında kendisine gösterilen sıcak ilgi ve misafirperverlikten büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Levent, Trabzon’a her gelişinde Başkan Zorluoğlu’nu mutlaka ziyaret edeceğini söyledi.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da AHBAP Derneği’nin, Haluk Levent başkanlığında, yüksek duyarlılık içeren çok anlamlı projelerine tanıklık ettiklerini ve derneğin her bir üyesine gerçekleştirdikleri tüm hayır işleri için teşekkürlerini bildirdi. Başkan Zorluoğlu, belediye olarak pek çok sivil toplum kuruluşuna olduğu gibi AHBAP’a da destek vermekten memnuniyet duyacaklarını sözlerine ekledi.

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