Kanserojen maddelerin dokunarak anlaşılması mümkün değil

Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Karaaslan, tüketicilerin kırtasiye malzemesi, okul kıyafeti ve diğer ürün gruplarında nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı.

Kanserojen maddelerin elleyerek, koklayarak ve dokunarak anlaşılmasının mümkün olmadığını aktaran Karaaslan, bakanlığın mevzuatının AB mevzuatına birebir uyumlu olduğunu ve bu çerçevede 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlamasına az bir zaman kala piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini artırarak sürdürdüklerini kaydetti.

Denetimlerin yanında tüketicileri aydınlatmak için de çalışmalar yaptıklarına işaret eden Karaaslan, Alo 175 hattına gelen ihbar ve şikayetleri titizlikle incelediklerini vurguladı.

Karaaslan, söz konusu denetimleri 2011 yılından beri gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, denetim sonucu güvensiz buldukları üretici ve ithalatçılara çok ciddi yaptırımlar uyguladıklarını ifade etti.

Bakanlık olarak hem üretici hem de tüketici için yapılan bilinçlendirme çalışmaları ile denetimler neticesinde ürünlerdeki zararlı madde tespitinin her yıl azaldığını gördüklerini belirten Karaaslan, tüketicilerin merdiven altı satış noktalarından uzak durmaları gerektiğini anlattı.