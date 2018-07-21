Kansızlık Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

Kansızlık Nedir? Bir çeşit kan hastalığı olarak tanımlanan kansızlık, hücrelerdeki oksijen yetersizliği ile ortaya çıkar. Kırmızı kan hücreleri için oldukça büyük önem arz eden yapı taşı ise hemoglobindir. Hemoglobin; akciğerden, vücuttaki hücrelere oksijen taşıma görevini yerine getirmekten sorumlu, demir bakımından zengin bir proteindir. Kansızlık Neden Olur? 1. Demir eksikliği

Kansızlığın en yaygın sebeplerinden biri şüphesiz demir eksikliğidir. Eğer vücudunuzda yeterli miktarda demir yoksa kırmızı kan hücreleri vücut için gerekli olan hemoglobini üretemez. Peki demir eksikliği hangi sebeplerle ortaya çıkmaktadır? Eğer demir eksikliğinin sebebi tespit edilirse kansızlık da kolaylıkla tedavi edilebilir. Demir eksikliğinin sebepleri: Hamilelik: Hamilelik döneminde demir eksikliğinin ortaya çıkması çok olağan bir durumdur. Çünkü hamilelik döneminde vücut hem bebeğin hem de anne adayının yeterli oksijeni ve besini alabilmesi için ekstra demire ihtiyaç duyar. Bu yüzden hamile kadınların birçoğu gebeliğin 20. haftasından sonra demir takviyesi almaya başlar.

Mide ya da bağırsakta kanama: Sindirimin başlıca organları mide ve bağırsaklardır. Mide ve bağırsaklarda görülen kanamaya genellikle non steroidal antienflamatuar ilaçlar, aspirin ya da ibuprofen gibi ağrı kesici ve intihap önleyici ilaçların uzun süreli kullanımı sebep olmaktadır. Ayrıca mide ülserleri de kanamaya sebep olabilir. Bu durum, yaşanan kan kaybından ötürü demir eksikliği anemisine sebep olarak kansızlığa yol açabilir. Beslenme şekli: Beslenme şekli yani demir yönünden zengin gıdalar tüketmemek demir eksikliğine sebep olabilir. Sadece demir eksikliği yönünden yetersiz gıdalar almak tabii ki demir eksikliği anemisine yol açmaz ancak uzun süre tek taraflı beslenmek ve demir içeren besinler tüketmemek kansızlığa yol açabilir. Yapılan araştırmalar vejetaryenlerin et tüketmedikleri için anemiye yakalanma risklerinin daha fazla oluğunu göstermiştir. 2. B-12 vitamini eksikliği Vücudun demir gibi kırmızı kan hücreleri üretebilmesi için Folik asit ve B-12 vitaminine de ihtiyacı vardır. Kansızlığın yol açtığı hastalıkların başında demir eksikliği anemisi ve B-12 vitamini eksikliği anemisi gelir. Eğer B-12 ve folik asit bakımından zengin gıdalar tüketmiyorsanız kırmızı kan hücrelerinin yeterli miktarda üretilmesine de engel oluyorsunuz demektir. Bazı kişilerde durum daha farklı olabilir. Kişi aslında yeterince B-12 vitamini alır ancak vücudu bir şekilde bu vitamini işleyemez. Bu durumda yine B-12 vitamin eksikliği anemisinin ortaya çıkması kaçınılmaz olur.

3. Kronik hastalıklar

Kronik böbrek hastalarının pek çoğunda demir eksikliği anemisi ile karşılaşılmaktadır. Bu yüzden hekimler genellikle böbrek hastalarına demir takviyesi yapmayı uygun görürler. Diğer kırmızı kan hücrelerinin üretimini yavaşlatan kronik hastalıklar ise; kanser hastalıkları, romatoid artrit, HIV/AIDS, lupus ve Crohn hastalığıdır. Kansızlığın diğer nedenleri; regl dönemi, kemik iliği hastalığı ve hücresel sorunlar, hemolitik ve aplastiktir. Kansızlık Belirtileri Nelerdir? Kansızlık baş döndürür mü? Bu soruyu evet olarak cevaplayabiliriz. Kansızlık hemoglobin seviyesinde düşüşe sebep olduğu için özellikle halsizlikle birlikte baş dönmesi de çok sık görülmektedir. Peki kansızlık kilo yapar mı? Kansızlık yaşayan kişilerde havadan sağlanan oksijen verimli kullanılmadığı için tüketilen besinlere dikkat edilse ya da diyet yapılsa bile yağ yakmada bazı zorluklar meydana gelebilir. Bu yüzden özellikle diyet yapan hastaların mutlaka bir diyetisyen yardımıyla zayıflamaları gereklidir. Kansızlığın belirtilerinin birkaçından bile muzdaripseniz vakit kaybetmeden bir dahiliye uzmanına başvurun.

Halsizlik

İştahsızlık

Çabuk öfkelenme

Depresyon

Göz beyazında sarama

Kalp çarpıntısı

Baş dönmesi

Cinsel isteksizlik

Nefes darlığı

Çabuk yorulma

Güçsüzlük

Uyku hali

Kemik ve eklemlerde ağrı

Unutkanlık

Tırnaklarda incelme ve saç dökülmesi

Kış aylarında artan el ve ayaklarda üşüme

Baş ağrısı

Göğüs ağrısı

Ayaklara kramp girmesi

Adet düzensizliği

Boğaz ağrısı

Bebeklerde ve çocuklarda büyüme geriliği

El ve ayakların devamlı soğuk olması

Hızlı ve düzensiz kalp atışı

Bağışıklık sisteminin zayıflaması

Konsantrasyon eksikliği

Hiperaktivite Kansızlık Nasıl Tedavi Edilir? 1. Demir takviyesi

Kansızlık için uygulanan tedavi genellikle kansızlığın sebeplerine göre farklılık göstermektedir. Kansızlık nasıl giderilir? Kansızlığın en yaygın sebebi demir eksikliği olduğu için hekimler öncelikle kişiye demir takviyesi yaparak hemoglobin seviyelerini artırmayı uygun görürler. Demir takviyesi hastaya damar yoluyla da verilebilir ya da demir tabletleri kullanılarak da tedavi uygulanabilir. 2. Diyet

Kansızlık problemi ile karşı karşıya kalan hastalar mutlaka demir içeren yiyeceklere ağırlık vererek bir diyet programı oluşturmalılar. Kansızlık için ne yemeli? Demir içeren en faydalı besinler; yumurta, kırmızı et, pekmez, kuru meyveler, koyu yeşil yapraklı sebzeler, fıstık, fındık ve kuru baklagillerdir. Bu besinler yeterli miktarda tüketildiğinde hemoglobin seviyelerinde kısa sürede artış görülür. Eğer kendiniz bir diyet programı oluşturmakta zorlanıyorsanız bir diyetisyenden yardım alabilirsiniz. Çünkü demir takviyesi yaparken yanlış tercih ettiğiniz diğer besinler demir emilimini azaltabilir. Örneğin fazla kalsiyum içeren besinler demir emilimini azalttığı için tedavi süresince az miktarda alınmalıdır.