Kansızlık Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

Beslenme şekli: Beslenme şekli yani demir yönünden zengin gıdalar tüketmemek demir eksikliğine sebep olabilir. Sadece demir eksikliği yönünden yetersiz gıdalar almak tabii ki demir eksikliği anemisine yol açmaz ancak uzun süre tek taraflı beslenmek ve demir içeren besinler tüketmemek kansızlığa yol açabilir. Yapılan araştırmalar vejetaryenlerin et tüketmedikleri için anemiye yakalanma risklerinin daha fazla oluğunu göstermiştir.

Mide ya da bağırsakta kanama: Sindirimin başlıca organları mide ve bağırsaklardır. Mide ve bağırsaklarda görülen kanamaya genellikle non steroidal antienflamatuar ilaçlar, aspirin ya da ibuprofen gibi ağrı kesici ve intihap önleyici ilaçların uzun süreli kullanımı sebep olmaktadır. Ayrıca mide ülserleri de kanamaya sebep olabilir. Bu durum, yaşanan kan kaybından ötürü demir eksikliği anemisine sebep olarak kansızlığa yol açabilir.

2. Diyet Kansızlık problemi ile karşı karşıya kalan hastalar mutlaka demir içeren yiyeceklere ağırlık vererek bir diyet programı oluşturmalılar. Kansızlık için ne yemeli? Demir içeren en faydalı besinler; yumurta, kırmızı et, pekmez, kuru meyveler, koyu yeşil yapraklı sebzeler, fıstık, fındık ve kuru baklagillerdir. Bu besinler yeterli miktarda tüketildiğinde hemoglobin seviyelerinde kısa sürede artış görülür. Eğer kendiniz bir diyet programı oluşturmakta zorlanıyorsanız bir diyetisyenden yardım alabilirsiniz. Çünkü demir takviyesi yaparken yanlış tercih ettiğiniz diğer besinler demir emilimini azaltabilir. Örneğin fazla kalsiyum içeren besinler demir emilimini azalttığı için tedavi süresince az miktarda alınmalıdır.

3. Vitamin ve folik asit takviyesi

Eğer kişide B-12 vitamin eksikliği anemisi mevcutsa B-12 enjeksiyonu ile tedavi edilerek bu eksiklik giderilebilir. B vitamini "hydroxocobalamine" denilen bir madde görünümündedir. B-12 vitamini süt, et, yumurta ve somon balığında bol miktarda bulunur. Ayrıca veganlar ve vejetaryenler için özel olarak üretilmiş tabletler, güçlendirilmiş tahıllar ve soya ürünleri takviyesi kullanılması gerekebilir. Ayrıca C vitamini tüketimi de demirin vücutta tutulumunu artırır. Bu yüzden C vitamini alımına da dikkat edilmelidir. Folat eksikliği yüzünden kansızlık yaşayan kişilere de folik asit tabletleri reçete edilir. Folik asit genelde B-12 ile beraber reçete edilir. Folat tabletleri ile birlikte folat bakımından zengin gıdalar tüketmek de önemlidir. Bu gıdalar; yeşil lahana, brokoli, bakliyatlar, fındık ve yeşil yapraklı sebzelerdir.