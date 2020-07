Kansızlık: Nedenleri, belirtileri, tedavisi

Hemoglobin aynı zamanda kana kırmızı rengini veren elementtir. Hemoglobin üretimi, kemik iliğinde olur. Özellikle az gelişmiş ülkelerde kansızlık, 5 yaşına kadar çocuklarda büyüme ve zeka bozukluklarına sebep olan ciddi bir sağlık sorunudur. Her insanın kanında olması gereken hemoglobin miktarı aynı değildir. Yaşa ve cinsiyete göre farklılık gösterir. Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) yaşlara ve cinsiyetlere göre belirlediği değerler, tüm dünyada anemi teşhisi koymakta standart ölçü olarak kabul edilir. Buna göre;

Doktor, sizden tam kan sayımı denilen tahlili yaptırmanızı ister. Çoğu zaman doktorların aklına gelen bu ilk teşhis doğru çıkar. Zira bu durum birbirinden farklı pek çok hastalığa ait bir belirti olabileceği gibi, basit bir sebepten kaynaklanan kan eksiklikleri tedavi edilmezlerse ciddi hastalıkların sebebi de olabilir. Bu da, her ne kadar çocuklarda ve kadınlarda görülme sıklığı daha fazla olsa da, her insanın hayatının bir döneminde anemiyle karşılaşacağı anlamına gelir.

Sebeplerine bağlı olarak farklı türleri olan hemoglobin eksikliği yetersiz ve sağlıksız beslenmeyle yakından ilgilidir. Az gelişmiş ülkelerde ekonomik sebeplerden kaynaklanan yetersiz beslenme sorunu, gelişmiş ülkelerde ise metabolizmadaki bozulmalar sebebiyle besinlerden yeterince fayda sağlayamamaktan kaynaklanır. Gelişmiş ülkelerde 5 yaşına kadar çocuklar arasında %20 olan anemi oranı, az gelişmiş ülkelerde %80'e kadar çıkar. Ülkemizde ise ne yazık ki, her 2 çocuktan biri kansızdır.

Kan eksikliği, kalbin daha fazla çalışmak zorunda kalmasına sebep olur. Tüm sistemlerle birlikte dolaşım sistemi de yavaşladığından, her zaman yaptığınız işleri yaparken kalbinizin daha hızlı çalıştığını hissedebilirsiniz.

Bu hastalara kan verilmesi ve ardından medikal tedaviye devam edilmesi gerekir. Günümüz tıp teknolojisi, kanı bileşenlerine ayırabilecek imkanlara sahip. Böylece hastaya bir ünite kanın tamamı değil, sadece ihtiyacı olan bileşenlerin verilmesi de mümkün. Bu yolla aynı zamanda, kan bağışlarının farklı farklı hastalarda, daha verimli kullanılması da mümkün olur.

Kansızlık Nasıl Giderilir?

Demir eksikliğine bağlı anemilerde en değerli kaynak kırmızı et ve sakatat ürünleridir. Kansızlık için ne yemeli: Tavuk, yumurta, balık ve kabuklu deniz ürünleri gibi hayvansal gıdaların yanı sıra buğday ve yulaf gibi tahıllar (özellikle kabuklarıyla tüketildiğinde vitamin ve mineral açısından daha zengindirler); koyu yeşil yapraklı sebzeler; kuru üzüm, kuru kayısı, kuru erik, badem, fıstık gibi kuru yemişler tedavide önemli yer tutar. Besinlerden alınan demirin emilimini artırmak için C vitamini de diyete eklenmeli, kafeinli içecekler ise demir emilimini azaltacağı için en azından yemeklerle birlikte tüketilmemelidir. Ispanak halk arasındaki yaygın kanaatin aksine demir içerdiği için değil, değerli bir C vitamini kaynağı olduğu için anemi tedavisine yardımcı olur.