HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kanuni Sultan Süleyman’a aitmiş! 487 yıllık kitabenin sırrı çözüldü

Kanuni Sultan Süleyman’a aitmiş! 487 yıllık kitabenin sırrı çözüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2020 12:27 | Son Güncelleme

Geçen yıl yapılan kazılar sırasında bulunan Bitlis Kalesi'ndeki kitabe ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda zabıta binasının deposunda saklanan mermer kitabenin Kanuni Sultan Süleyman’a ait olduğu öğrenildi. Tamirat kitabesi olduğu ortaya çıkan tarihi eser 487 yıl öncesine ait.

Kanuni Sultan Süleyman’a aitmiş! 487 yıllık kitabenin sırrı çözüldü

Kazı Koordinatörü Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Korkmaz Şen, tek hükümdar ve cihan hâkimi Selim Şah oğlu Sultan Süleyman tarafından Bitlis Kalesi’nin yenilendiğini söyledi. Kazı Koordinatörü Korkmaz Şen, “Kitabede, ‘Bu yüksek, latif güzel kale Türklerin, Arapın, Acemin tek hakimi cihan sultanı Selim Şah oğlu Süleyman Şah tarafından yenilenmiştir’ yazıyor” dedi.

AW126547_07

Bulunan kitabenin şu anda Ahlat Müze Müdürlüğünde olduğunu kaydeden Şen, “Bitlis Kalesi’nde günümüze ulaşan çok fazla kitabe bulunmamakta, ancak tarihi kaynaklarda ve seyyahların verdiği bilgilerde Bitlis Kalesi’nde birçok kitabenin daha önce var olduğunu ancak günümüze ulaşamadığını bilmekteyiz. Daha önce kamuoyu ile paylaştığımız bir kitabe vardı. Daha sonra 2019 yılında kale kazıları kapsamında kale surları etrafında yaptığımız çalışmalar neticesinde bir mezar taşının olduğu söylendi ve o mezar taşının da günümüzde zabıta binası olarak kullanılan yere ve oradaki depoya taşındığı söylendi. Ancak gidip yerinde yaptığımız inlemede ise bunun bir mezar taşı olmadığını, bir kaleye ait tamirat kitabesi olduğunu anladık. Kitabeyi incelediğimizde özetle şunu söyleyebiliriz. ‘Bu yüksek, latif güzel kale Türklerin, Arapın, Acemin tek hakimi cihan sultanı Selim Şah oğlu Süleyman Şah tarafından yenilenmiştir’ şeklinde bir ibare vardı. Hicri 940 Miladi 1532-1534 yıllarına tekabül etmektedir. Ancak bu kitabeden bizim anladığımız kadarıyla 1514 yılında Çaldıran Savaşı ile birlikte İdris-i Bitlis’inin desteği ile Bitlis Osmanlı Devletinin hakimiyeti altına girmişti ancak daha sonra ise 4’üncü Şerefhan’ın İran’a meyletmesi üzerine kısa süreliğine Osmanlı hakimiyetinden çıkmış olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra ise Kanuni Sultan Süleyman 1532 yılında Ulaman Han’ı Bitlis’i geri almak üzere görevlendirdiğini bilmekteyiz. Ulama Han ise büyük bir orduyla kalenin etrafını kuşatmış olduğunu ve bu kuşatmanın da yaklaşık 3 ay sürdüğünü ağır toplar ve mancınıklar ile uzun süre dövüldüğü ve bu esnada kalenin ciddi anlamda tahrip edildiğini bilmekteyiz. Bu kitabe ile birlikte muhtemelen bu tahribat aynı yıllara denk geldiğini söyleyebiliriz. Bu tahribattan sonra Bitlis Kalesi’nin yenilendiğini ve onarıldığını ifade edebiliriz. Tarihi vakalar ile bu kitabenin birbirini teyit etmesi açısından son derece önemli olduğunu ifade edebiliriz. Bulduğumuz bu kitabeyi ise daha önce herhangi bir şekilde tescil edilmediği ve müzeye teslim edilmediğini ayrıca müzenin bundan haberinin olmadığını öğrenmiş olduk. Tutanak karşılığında ise kitabeyi Ahlat Müze Müdürlüğüne teslim ettik” diye konuştu.

AW126547_06

AW126547_04

AW126547_03

AW126547_02

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Üstsüz poz olay yarattı! Üstsüz poz olay yarattı!
10 gün boyunca aç karnına tüketildiğinde...10 gün boyunca aç karnına tüketildiğinde...
2020 iPad Air'ın genel özellikleri2020 iPad Air'ın genel özellikleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yunanistan'ı karıştıran ziyaret! Bayrağı yaktılar
Yunanistan'ı karıştıran ziyaret! Bayrağı yaktılar
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
MasterChef Duygu anlattıklarıyla şoke etti: Bugün aldatıldığımı öğrendim
MasterChef Duygu anlattıklarıyla şoke etti: Bugün aldatıldığımı öğrendim
Son defa sete çıktılar! Ekrana veda ediyor
Son defa sete çıktılar! Ekrana veda ediyor
Koronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı
Koronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı
Ghebreyesus 'Bugün bir müjdem var' diyerek duyurdu
Ghebreyesus 'Bugün bir müjdem var' diyerek duyurdu
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Öğretmenlere 60 bin atama mı yapılacak?
Öğretmenlere 60 bin atama mı yapılacak?
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
İşte MasterChef şekerpare tarifi!
İşte MasterChef şekerpare tarifi!
Safer ayı okunacak dualar ve ibadetleri nelerdir?
Safer ayı okunacak dualar ve ibadetleri nelerdir?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
90 yıl önce 'hava gelmiyor' diye yıkılmıştı! Diyarbakır surları yeniden inşa edilecek
90 yıl önce 'hava gelmiyor' diye yıkılmıştı! Yeniden inşa edilecek
Kokusuna aldırmadan kana kana içiyorlar! 10 gün boyunca aç karnına tüketildiğinde...
10 gün boyunca aç karnına tüketildiğinde...
Adıyaman'da 3 gün hastalığı ortaya çıktı! Sineklerin ısırdığı hayvanlar telef oldu
Sineklerin ısırdığı 16 hayvan telef oldu!
Ormana yerleştirdi! Fotokapana belgesellik görüntüler takıldı
Ormana yerleştirdi! İşte vahşi doğanın görünmez yüzü
Uzmanlardan covid 19 uyarısı: Kalpte de hasara neden oluyor!
Kalp rahatsızlığı olanlar dikkat! Koronavirüs...
Yasak olmasına rağmen yaptılar! Bu görüntüler cezasız kalmadı
Yasak olmasına rağmen yaptılar! Bu görüntüler cezasız kalmadı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.