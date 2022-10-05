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  4. Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılmıştı! Balık ölümleri yaşanan tarihi yerde şok görüntü

Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılmıştı! Balık ölümleri yaşanan tarihi yerde şok görüntü

05.10.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da tarihi Gümrük Hanı içindeki su kanalına, bir lokanta çalışanı bidonunun içinde bulunan bulaşık suyunu döktü. Sık sık balık ölümlerinin yaşandığı ve Balıklıgöl ile bağlantılı olan tarihi Gümrük Hanı'ndaki bu görüntü cep telefonu kamerasına yansıdı. Çalışan, suyu döktükten sonra bidonu da kanalda yıkadı.

Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılmıştı! Balık ölümleri yaşanan tarihi yerde şok görüntü

Tarihi ve kültürel yapısıyla dikkat çeken kentlerden Şanlıurfa'da, Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan ve asırlardır canlılığını koruyan tarihi Gümrük Hanı'nı, her gün yerli ve yabancı turistler ziyaret ediyor.

BALIK ÖLÜMLERİ YAŞANIYOR

Sık sık balık ölümlerinin yaşandığı Balıklıgöl ile bağlantılı olan tarihi Gümrük Hanı'ndaki kanala bölgedeki bir lokantanın çalışanı, iş yerinde biriken bulaşık suyunu döktü. İçinde yemek artıklarının da bulunduğu suyu döken kişi, daha sonra da bidonunu kanal suyunda yıkadı. Görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasıyla bölge halkı tepki gösterdi.

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(DHA)

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