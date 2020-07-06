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Kanye West'e ilk destek Elon Musk'tan geldi

DÜNYA HABERLERİ  | 06.07.2020 15:01 | Son Güncelleme

ABD’li ünlü rapçi Kanye West, 2020 başkanlık seçimlerine aylar kala adaylığını açıkladı.

Kanye West'e ilk destek Elon Musk'tan geldi

Daily Mail'in haberine göre 21 kez Grammy kazanan rapçi Bağımsızlık Günü’nü Twitter’da yaptığı paylaşımla kutladı. Sanatçının paylaşımı ilginç tepkiler aldı.

Cumartesi yaptığı paylaşımda West şu ifadeleri kullandı:

Artık Tanrı’ya güvenerek, vizyonumuzu birleştirerek ve geleceğimizi inşa ederek Amerika’nın vaadini gerçekleştirmeliyiz. ABD başkanlığına adaylığımı koyuyorum.

West, ABD başkanlığına adaylığını koyacağına yönelik daha önce de spekülasyonlar yapmış ve en son Kasım’da 2024 seçim yarışında boy göstereceğini söylemişti.

West’in bu yılki seçimlerde yer almak adına herhangi bir resmi evrak imzalayıp imzalamadığı belirsizliğini koruyor.

Başkanlık yarışına girmek için resmi bir son tarih bulunmasa da, adayların eyaletten eyalete değişebilen yasalar uyarınca belli gereklilikleri yerine getirmesi gerekiyor.

Bağımsız adayların oy pusulasına eklenmesi için Kaliforniya’da dahil pek çok eyalette tarih henüz geçmiş değil.

Bağımsızlık Günü kutlamaları ve ülke çapında süregelen protestolar esnasında gelen açıklama sosyal medyada pek çok kişinin ilgisini çekti.

West’in arkadaşlarından biri olan Tesla ve SpaceX’in CEO’su milyarder Elon Musk, adaylık açıklamasını ilk onaylayanlardan biri oldu ve şu ifadeleri kullandı:

TAM DESTEK VERİYORUM!

Ünlü rapçi bu hafta Musk’ı ziyaret etmiş ve Twitter hesabında buluşmaya dair fotoğraf paylaşmıştı.

Açıklamaların ardından kullanıcılardan bazıları Elon Musk’ın da başkan yardımcısı adayı olarak seçimlere girip girmeyeceğini sordu.

West’in karısı Kim Kardashian da Amerikan Bayrağı emojisi kullanarak yaptığı paylaşımla kocasına destek verdi.

West’in paylaşımı sosyal medyada çoğunlukla şüpheyle karşılandı.

West’in seçim kampanyasına ya da parti görüşüne dair başka bir açıklama yapılmamış olsa da hem Elon Musk hem de West’in kendisi daha önce Donald Trump’a destek vermiş isimler.

Elon Musk, Mayıs’ta Trump’a Kaliforniya’daki Tesla tesisinin Kovid-19 pandemisi sırasında açık kalmasına izin verilmesi gerektiğini söylediği için teşekkür etmişti.

Öte yandan Mirror'ın haberine göre ABD’nin ünlü komedyenlerinden Tiffany Haddish, West’in açıklamasını tiye alarak kendisinin de başkanlığa aday olduğunu söyledi.

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