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  4. Kapadokya'da belediye başkanının oğlunun iş yeri yıkıldı

Kapadokya'da belediye başkanının oğlunun iş yeri yıkıldı

28.12.2020 17:47 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, Göreme belde Belediye Başkanı Ömer Eren'in oğlu Ümit Eren'e ait restoran, peribacasına zarar verdiği gerekçesiyle yıkıldı.

Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'nce, Kapadokya bölgesinde belirlenen kaçak yapıların yıkımına geçen yıl 15 Şubat'ta başlandı. Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı inceleme ve araştırmalar sonrasında, bugüne kadar Nevşehir'in Uçhisar ve Göreme beldelerinde 96, Ürgüp ilçesi ile ilçeye bağlı Ortahisar beldesinde 54, Avanos ilçesi ile ilçeye bağlı Çavuşin köyünde 50 ve kentsel sit alanına giren merkezlerde de 8 olmak üzere toplam 208 kaçak yapı yıkıldı.

RESTORAN YIKILDI

Kaçak yapıların yıkımına ise Göreme'de devam ediliyor. Kapadokya Alan Başkanlığı, Görkündere mevkisinde Göreme belde Belediye Başkanı Ömer Eren'in oğlu Ümit Eren'e ait restoranın peribacasına bitişik olarak yapılması nedeniyle yıkımına karar verdi. Bu kapsamda 6 yıl önce ruhsatı alınarak yapılan restoranın peribacasına zarar verdiği gerekçesiyle Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri tarafından yıkımına başlandı. Restoranın boşaltılmasının ardından Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri, iş makineleri ile yıkımı gerçekleştirdi.

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Kaynak: DHA


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