Kapadokya'da festival balonları son kez uçtu

Ürgüp Belediyesinin ev sahipliğinde, Pasha Balloons sponsorluğunda düzenlenen festivalde, sıcak hava balonları renkli görüntüler sahneledi.
Turistlerden yoğun ilgi! Binlerce kişi alanı doldurdu
Balon pilotları uçuş için hazırlık yaparken, binlerce kişi fotoğraf çekebilmek için alanı doldurdu.
Kalabalık grupların arasında peş peşe gökyüzüne yükselen, robot, zeplin, istakoz, arı, bardak, koyun ve benzeri figürlerdeki balonlar güzel görüntü oluşturdu.
Yaklaşık 40 dakika boyunca peribacalarının bulunduğu alanın üzerinde süzülen balonlar, daha sonra Uçhisar beldesi yakınlarına iniş yaptı.
Festival, bu akşam düzenlenecek gala yemeği ile sona erecek.
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