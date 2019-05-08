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Kapadokya Rusların fotoğraf mekanı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 08:57 | Son Güncelleme

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesi Rus turistlerin fotoğraf çekinme mekanı oldu.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesi’nin eşsiz doğa güzelliğinin yanı sıra sabahın erken saatlerinde sıcak hava balonları eşliğinde fotoğraf çekinmek isteyen Ruslar bölgeye adeta akın ediyor.

Peribacaları, yer altı şehirleri, kayadan oyma manastırları ve sıcak hava balon turlarıyla ünlü Kapadokya bölgesi son yıllarda özellikle instagram fenomenlerinin yanı sıra Rusya’dan gelen turistlerin gözde mekanı oldu.
Rusya’dan Kapadokya bölgesine fotoğraf çekinmek için gelen turistler bölgede anlaştıkları fotoğrafçılarla gün boyu fotoğraf çekinerek o anlarını ölümsüzleştirmesi dikkatlerden kaçmıyor. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Kapadokya Rus sosyal medya

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