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Kapadokya’da 1 kaçak yapı daha yıkıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 17:25 | Son Güncelleme

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde kaçak yapı yıkımları devam ediyor.Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde kaçak yapı yıkım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde kaçak yapı yıkımları devam ediyor.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde kaçak yapı yıkım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesi müze yolunda Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tespit edilen kaçak yapı Göreme Belediyesi ekiplerince yıkıldı.
Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bugün yıkımı tamamlanan kaçak yapının yıkımının tamamlanmasıyla birlikte Kapadokya bölgesinde yapılan yıkım sayısı 25’e ulaştı.

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