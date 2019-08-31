NEVŞEHİR (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, Nevşehir’in Göreme beldesinde, "Gaziantep Tanıtım Günleri" etkinliği düzenlendi.

Göreme Belediyesi ile işbirliği halinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamındaki gala yemeğinde Gaziantep ve Nevşehir protokolü ile davetliler bir araya geldi.

Perili Ozanlar Vadisi'ndeki etkinliğe gelişinde halk oyunları ekibinin gösterisi ile karşılanan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, programda yaptığı konuşmada Kapadokya ile Gaziantep'in güç birliğine giderek Anadolu'nun turizm potansiyelini artırmayı amaçladıklarını belirtti.

Çeşitli ülkeleri gezme imkanı bulduğunu ve Anadolu’daki kültürel zenginliklerin başka bir yerde olmadığını dile getiren Şahin, Anadolu'nun her bir köşesinin keşfedilmeye hazır ayrı bir hazine olduğunu söyledi. Şahin, şöyle devam etti:

"Artık, zenginlik nedir diye sorulduğunda ne kadar paran var demiyorlar, ne kadar kültürel mirasın var diyorlar. Bu konuda çok şanslıyız Anadolu'nun her bir köşesinde büyük bir hazine var. Hazinenin kapağını açtıkça daha da güzellikler ortaya çıkıyor. Çok heyecan verici. Kısmen dünyayı dolaşmış bir kardeşinizim. Anadolu'nun güzelliğini ve büyüklüğünü dünyayı gezince daha çok anlıyorsunuz. Bize düşen geçmişten aldığımız bu güç ve ilhamla torunlarımıza çok daha yaşanabilir Anadolu'yu bırakmak. Birbirimize ihtiyacımız var. Elele, koordineli olmamız gerekiyor."