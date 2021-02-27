Kapalı kahvehaneye kumar baskınında 12 kişi suçüstü yakalandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde korona virüs tedbirlerini yok yasarak kapalı olması gereken kahvehanede kumar oynayanlar suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmit’te korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri adrese baskın düzenledi. Düzenlenen baskında krona virüs önlemlerini hiçe sayan 12 kişi, kumar oynarken suçüstü yakalandı. Polis ekiplerince suçüstü yakalanan şahıslara, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal ettikleri için idari para cezası uygulandı.



