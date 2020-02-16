Kapalı Maraş açılıyor: Artık bir anlaşma umudu kalmadı

Kapalı Maraş'ın açılması ile ilgili Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) organize ettiği toplantı, bölgedeki 'Leoparlı' Ordu Evi'nde

düzenlendi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri

Bakanı Kudret Özersay, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, T.C Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, T.C Sağlık Bakanı Fahrettin

Koca, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Tarım Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, akademisyenler, ilgili yetkililer ve üst düzey katılım oldu.

'Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı' yuvarlak masa toplantısında, gün boyunca devam eden çalışmalar yapıldı. Uzman ekiplerin çalışması sonrasında ortaya bir sonuç bildirisi çıkarıldı.

'KAPALI MARAŞ PAZARLIK UNSURU OLMAKTAN ÇIKARILMALI'



Rum tarafının uzlaşma tutumu nedeniyle Kıbrıs sorununda siyasi ve egemen eşitlik temelinde yetki ve refah paylaşımının yapılamadığı gerçeği ile kapsamlı çözüme ulaşılamadığına dikkat çekilen bildiride, "Kapalı Maraş'ın, Rum tarafı ile yapılacak müzakerelerde pazarlık unsuru olmaktan çıkarılması gerektiğine" dikkat çekildi.