Kapalı Maraş açılıyor: Artık bir anlaşma umudu kalmadı

Kapalı Maraş'ın açılması ile ilgili Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) organize ettiği toplantı, bölgedeki 'Leoparlı' Ordu Evi'nde
düzenlendi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri
Bakanı Kudret Özersay, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, T.C Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, T.C Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Tarım Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, akademisyenler, ilgili yetkililer ve üst düzey katılım oldu.
'Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı' yuvarlak masa toplantısında, gün boyunca devam eden çalışmalar yapıldı. Uzman ekiplerin çalışması sonrasında ortaya bir sonuç bildirisi çıkarıldı.
'KAPALI MARAŞ PAZARLIK UNSURU OLMAKTAN ÇIKARILMALI'
Rum tarafının uzlaşma tutumu nedeniyle Kıbrıs sorununda siyasi ve egemen eşitlik temelinde yetki ve refah paylaşımının yapılamadığı gerçeği ile kapsamlı çözüme ulaşılamadığına dikkat çekilen bildiride, "Kapalı Maraş'ın, Rum tarafı ile yapılacak müzakerelerde pazarlık unsuru olmaktan çıkarılması gerektiğine" dikkat çekildi.
'ULUSLARARASI HUKUK' VURGUSU
Kapalı Maraş'ın KKTC toprağı olduğuna işaret edilen bildiride, bölgenin KKTC'nin yetki ve yönetiminde yerleşime açılmasının bir gereklilik olduğuna vurgu yapıldı. Bildiride, Kapalı Maraş'ın açılması sürecinde uluslararası hukuka ve hakkaniyete uygun hareket edileceği belirtildi.
Kapalı Maraş'ın 'çözümsüzlüğün esiri olmasından kurtulması gerektiği' ifadelerine yer verilen bildirinin sonunda; "Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin destek ve teşvikleriyle, Türkiye Barolar Birliği, Kapalı Maraş’ın ulusal ve uluslararası hukuka uygun şekilde sivil yerleşime açılması üzerinde ilgili tüm kesimlerle de ilişki içerisinde gerekli fikri çalışmaları devam ettirecektir" denildi.
'ARTIK BİR ANLAŞMA UMUDU KALMADI'
KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, TBB'nin organize ettiği toplantıya ilişkin özel açıklamalar yaptı. Kapalı Maraş'ın 46 yıldır insanlığa kapalı olduğuna dikkat çeken Tatar, "Geçmişte, Kıbrıs müzakerelerinde burasının iade edileceği yönünde çeşitli görüşmeler yapıldı. Artık bir anlaşma umudu kalmadı. Bizler de Maraş'ın açılması yönünde bir irade ortaya koyduk" dedi.
Maraş'ı insan hakları temelinde açmak istediklerine dikkat çeken Tatar, bölgede eski sakinlerine iade ve uluslararası hukuk temelinde adımlar atılacağına işaret etti. "Bizler bölgeyi açarak insanlığa ve ekonomiye hizmet vermek istiyoruz" diyen Tatar, "Bu hayalet kent insanlığa yakışmıyor. Bu bir başarıdır" dedi.
Maraş'ın açılmasına yönelik çalışmalara Türkiye'nin önemli destek verdiğine vurgu yapan Tatar şöyle devam etti:
"Buradan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'a, Bakanlarımıza ve TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'na çok teşekkür ediyorum. Muazzam bir süreci başlattık. KKTC için önemli tarihi bir dönem yaşanıyor. Çok büyük haksızlıklar yaşadık Kıbrıs'ta. Hala daha devam ediyor. Mücadeleyi bırakmayacağız. Burası vatandır, ecdattır. Aynı milletin evlatlarıyız. Doğu Akdeniz'de umutla geleceğe bakabileceğimiz ortam yaratıldı."
MARAŞ, KOÇ BAŞI OLACAK
Feyzioğlu da Kuzey Kıbrıs'a güneşin yeniden doğduğunu ifade ederek, "Kapalı Maraş'ı açıyoruz. Kıbrıs Türklerinin kararı ile Kapalı Maraş'ı açıyoruz. Kıbrıs Türkleri geleceğine yön verme kararlılığını gösterdi" dedi.
"Bizler, Kıbrıs Türkünün önünü açmalıyız" diyen Feyzioğlu, "Rumların kitlesel insan hakları ihlali olan ambargoya karşı olmak zorundayız. Burası yeniden dünyanın en değerli toprak parçasına dönüşecek. Kiri pası temizlenecek. Ekonomiyi 500 kat daha güçlendirecek. Kıbrıs meselesinin çözümünde bir koç başı olacak Maraş. Buranın eski sakinleri olan Rumlar, ABD'liler, İngilizler gelmek istiyor buraya” ifadelerini kullandı.
RUMLARA MESAJ: ENDİŞE YOK
Bölgedeki hukuksal sorunların insan hakları çerçevesinde çözüleceğine dikkat çeken Feyzioğlu, "Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığıyla sorunların çözüleceğini" belirtti. Kıbrıslı Rumların endişelenmemesi gerektiğini ifade eden Feyzioğlu, "Kimse kimsenin malına el koymayacak. Yepyeni modern çağdaş bir şehir yapılacak burada. Maraş, ekonomide zirveye itmenin adımı" diye konuştu.
RUMLAR'DA 'MARAŞ AÇILIYOR' ALARMI
Kapalı Maraş'ın açılmasına yönelik adım Rumları alarma geçirdi. Rum medyası, Türkiye'nin sözden sonra eyleme geçtiğini belirttiği haberlerde, Cumhurbaşkanı Fuat Oktay'ın Maraş konusunda meydan okuduğunu manşete çekti. Rum Dışişleri
Bakanlığı da BM Genel Sekreterliği ile Güvenlik Konseyi'nin daimi 5 üye ülkesine mektup göndererek sürecin durdurulmasını istedi.
Kaynak: DHA
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