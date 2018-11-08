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"Kapıköy Gümrük Kapısı aralıkta açılacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 11:52 | Son Güncelleme

Van TSO Başkanı Necdet Takva: - "Temeli 2016'da atılan Van Kapıköy Gümrük Kapısı'nın 15 Aralık'ta açılmasını bekliyoruz. Aralık ayının ikinci yarısı itibarıyla yolcu geçişleri 24 saat esasına göre daha modern, daha kapsamlı olacak"

HAKAN SARI - İran ile en uzun sınır hattına sahip olan Van'da, komşu ülkeyle ticaretin daha da geliştirilmesi amacıyla modernize edilen Kapıköy Gümrük Kapısı'nın 15 Aralık'ta törenle hizmete açılması planlanıyor.

100 milyon lirayı aşan yatırım bütçesiyle 2 yıl önce temeli atılan Kapıköy Gümrük Kapısı, Türkiye'nin en modern gümrük kapılarından biri olarak hizmet verecek.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca 63 bin metrekarelik alanda inşa edilen, x-ray araç tarama sistemi, arama hangarı, kaçak eşya ambarı, yolcular için bagaj x-ray ünitesi, yolcu salonu ve sosyal donatı alanlarının bulunduğu sınır kapısı ile iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması hedefleniyor.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kapıköy'ün Van üzerinden batıdaki turizm destinasyonlarına ciddi destek sağladığını söyledi.

İran ile 500 kilometrelik sınırın bulunduğuna işaret eden Takva, Van'ın da 285 kilometre sınır hattıyla stratejik bir konumda yer aldığını ifade etti.

Bakanlık ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğinde son teknolojiyle donatılan gümrük kapısının İran ile ticarete yeni bir soluk getireceğini belirten Takva, "Komşu ülkelerimizle ticarette herhangi bir engel olmamalı. Yeni gümrük kapısının bu anlamda bir nefes olacağını düşünüyorum. Sadece Van için değil Türkiye için de önemli bir rol model. Yaklaşık 100 milyon liraya mal olan Türkiye'nin en modern kapılarından birinin Van'da inşa edilmesinin turist çekim gücünü artıracağına inanıyoruz." dedi.

- "Yolcu geçişleri daha kapsamlı ve modern olacak"

İran ile ticaretin geliştirilmesinin Van, bölge ve ülke için hayati önem taşıdığını dile getiren Takva, şunları kaydetti:

"Temeli 2016'da atılan Van Kapıköy Gümrük Kapısı'nın 15 Aralık'ta açılmasını bekliyoruz. Aralık ayının ikinci yarısı itibarıyla yolcu geçişleri 24 saat esasına göre daha modern, daha kapsamlı olacak. Modernizasyon süreçlerinde bazı aksaklıklar yaşandı. İran'ın yurt dışı çıkış harçlarını 10 kat artırması bu anlamda Türkiye'ye akın eden İranlı turist sayısının göreceli olarak düşmesine neden oldu. 2017'de yaklaşık 500 bin İranlı turiste ev sahipliği yaptık. İranlı turistlerin Van'da geçirdikleri zamanı hesaba kattığımızda özellikle deprem sonrası yerel ekonomik krizi aşmada ciddi bir motivasyon oluşturdu. Bu konuda Van, bir başarı hikayesinin altına imzasını atmıştır."

Takva, ABD'nin Orta Doğu politikaları çerçevesinde İran'a uyguladığı ambargoyu doğru bulmadıklarını, ancak Türkiye'nin bu ambargodan muaf tutulmasının sevindirici olduğunu da sözlerine ekledi.

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İRAN Kapıköy Gümrük Kapısı Necdet Takva ticaret

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