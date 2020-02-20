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Kapıköy Gümrük Kapısında koronavirüs alarmı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2020 16:21 | Son Güncelleme

İran'ın Kum kentinde koronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası Van’ın Saray ilçesinde yer alan Kapıköy Gümrük Kapısında tedbirler alınmaya başlandı.

Kapıköy Gümrük Kapısında koronavirüs alarmı!

Türkiye’nin İran sınırında bulunan Van’da, koronavirüsüne karşı tedbirler alınmaya başlandı. Dün akşam ilgili kurumlarla bir toplantı gerçekleştiren Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, daha sonra basına açıklamalarda bulundu.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ AÇIKLANDI

İran’la giriş çıkışların olduğu kapılarda gerekli tedbirlerin alınması için çalışmaların başlatıldığını belirten Bilmez, “Kapıköy Gümrük Kapısından giren turistlerin sağlık açısından ateşini ölçen cihaz Ankara’dan talep edildi. Dün kargoya verildi ve bugün bize ulaşmasını bekliyoruz. O cihaz geldikten sonra Kapıköy Gümrük Kapısındaki geçişlerde, şüpheli vakalar kenara alınacak. Daha sonra özel oluşturulan sağlık odasında hem hastalık hikayesi hem şüpheli görülmesi halinde tecrit edilmesi için odaya alınacak ve daha sonra bu iş için özel tahsis edilen ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilecek. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de bu tür olabilecek vakalar için de özel bir bölüm ayrıldı. Bu sadece Kapıköy Gümrük Kapısı için değil, hem Doğubayazıt’taki hem Hakkari’deki kapı için de söz konusu olabileceğidir. Şu an için vatandaşlarımızın panik yapacağı, tedirgin olacağı bir husus yok” dedi.

Kaynak: İHA

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