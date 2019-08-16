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Kapıkule'deki otopark uygulaması gurbetçileri memnun etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 13:52 | Son Güncelleme

 YAZ tatillerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin yaşadığı ülkelere dönüş yolculuğu başladı.

Kapıkule'deki otopark uygulaması gurbetçileri memnun etti

Ali Can ZERAY - Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- YAZ tatillerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin yaşadığı ülkelere dönüş yolculuğu başladı. Karayolu ile gelenlerin kullandığı sınır kapılarından biri olan ve uzun kuyrukların oluşmasıyla ünlü Kapıkule Sınır Kapısı'nda bu yıl başlatılan otopark uygulaması ise gurbetçileri memnun etti. Yıllardır kuyruklarda çile çeken gurbetçiler, araçlarını parka çekerek, yemek yiyip içebiliyor, sosyal tesislerdeki imkanlardan faydalanabiliyor. Ekranlar aracılığıyla sırayı takip edebilen gurbetçiler daha sonra sınır kapısından çıkış yapabiliyor.
Edirne Valiliği İl Özel İdaresi, Kapıkule Sınır Kapısı yanında oluşturulan park alanı yaklaşık 45 dönüm alan üzerinde 1750 araç kapasitesine sahip.
Kapıkule'ye gelen gurbetçiler, polis ekipleri tarafından yönlendirildikleri otoparka girişte kendilerine sıra numarası veriliyor. Gurbetçiler işlemlerinin başlayacağı süre boyunca parkta dinlenip, ücretsiz internet bağlantısından yararlanıyor. Ayrıca parkta, sosyal donatı alanlarına geçen vatandaşlar yiyecek, içecek gibi açık büfe hizmetlerden de faydalanabiliyor. Otoparkta ayrıca gurbetçilerin çocukları da unutulmazken, kendileri için kurulan oyun parkında vakit geçirebiliyorlar.
'GÜZEL BİR HİZMET'
Sivas'tan Almanya'ya giden Sadık Gülmen, yeni hizmete geçen otopark hizmetinden mutlu olduklarını ifade ederek, "Gerçekten güzel düşünülmüş bir hizmet. Umarız daha geliştirilir ve devamı gelir. Türkiye'den ayrılırken devletimizin bizi unutmayarak bu hizmeti vermesi bizi çok mutlu etti" dedi. Belçika'ya giden gurbetçilerden Fevzi Çimen ise geri dönüş yolunda hizmete geçen yeni sistemi beğendiklerini ifade etti. Çimen, "Memleketten ayrılıyor olmanın hüznünü yaşıyoruz ama bir yandan da burada devletin bizleri unutmayarak bu hizmeti yapması mutluluk verici. Umarız daha geliştirilir ve yaygınlaşır" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Kapıkule'deki otopark uygulaması gurbetçileri memnun ettiKapıkule'deki otopark uygulaması gurbetçileri memnun ettiKapıkule'deki otopark uygulaması gurbetçileri memnun ettiKapıkule'deki otopark uygulaması gurbetçileri memnun etti

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