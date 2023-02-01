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  4. Yolda giden kapısı açık arabada akılalmaz görüntü! Arkadaki araç yaklaşınca anlaşıldı... İzleyenler şaşkına döndü

Yolda giden kapısı açık arabada akılalmaz görüntü! Arkadaki araç yaklaşınca anlaşıldı... İzleyenler şaşkına döndü

01.02.2023 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da güpegündüz şehrin merkezinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Trafikte yaşanan olayda seyir halindeki bir araba bir anda durduruldu. Ardından bir kişi aracın kapısını açarak içindeki sürücüyü darbetmeye başladı. Kameralara yansıyan görüntülerde, araç sürücüsünün araç hareket halindeyken kapısı açık şekilde darbedildiği saniye saniye görüldü.

Elazığ'da trafikte yaşanan bir olay, kaydedilen görüntüleri izleyen herkeste büyük şaşkınlığa yol açtı. Merkeze bağlı Şehit İdris Doğan Bulvarı'nda gerçekleşen olayda, güpegündüz bir şoför, aracının içinde, hem de hareket halindeyken darbedildi. İşte 'Pes' dedirten olayın ayrıntıları...

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TRAFİKTE SÜRÜCÜYE DARP ANI KAMERADA

Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan otomobil sürücüsü, kimliği belirsiz bir kişi tarafından sürücü kapısı açılarak darp edildi. Kapısı açık şekilde ilerleyen araçtaki darp anı cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)

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