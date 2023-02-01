Yolda giden kapısı açık arabada akılalmaz görüntü! Arkadaki araç yaklaşınca anlaşıldı... İzleyenler şaşkına döndü

Elazığ'da trafikte yaşanan bir olay, kaydedilen görüntüleri izleyen herkeste büyük şaşkınlığa yol açtı. Merkeze bağlı Şehit İdris Doğan Bulvarı'nda gerçekleşen olayda, güpegündüz bir şoför, aracının içinde, hem de hareket halindeyken darbedildi. İşte 'Pes' dedirten olayın ayrıntıları...

TRAFİKTE SÜRÜCÜYE DARP ANI KAMERADA

Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan otomobil sürücüsü, kimliği belirsiz bir kişi tarafından sürücü kapısı açılarak darp edildi. Kapısı açık şekilde ilerleyen araçtaki darp anı cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)