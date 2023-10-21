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  4. Kapıyı açmayınca balkondan girdiler! Acı manzarayla karşılaştılar

Kapıyı açmayınca balkondan girdiler! Acı manzarayla karşılaştılar

21.10.2023 17:55 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kendisinden haber alınmayan yaşlı adam, balkondan eve giren itfaiye ekipleri tarafından ölü bulundu.

Kapıyı açmayınca balkondan girdiler! Acı manzarayla karşılaştılar

Olay, Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi Hazar Sokak’ta bulunan apartmanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 71 yaşındaki İzzet Ulukaya’dan telefonla haber alamayan yakınları evine gitti. Ulukaya’nın kapıyı da açmaması üzerine İtfaiye ekiplerinden yardım istendi.

YAŞLI ADAMIN CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTILAR

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri balkondan içeri girdiğinde yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ulukaya’nın normal ölümle hayatını kaybettiğini belirledi. Ulukaya’nın cenazesi İlimtepe Mezarlık morguna kaldırıldı. (AA)

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Kocaeli ölüm

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