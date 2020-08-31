HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kapkaççı polisten kaçamadı

Kapkaççı polisten kaçamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 09:55 | Son Güncelleme

Adana’da bir kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli yakalandı.Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Saydam Caddesi’nde meydana geldi.

Adana’da bir kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Saydam Caddesi’nde meydana geldi. Evine giden 59 yaşındaki Ergül Ünvar kaldırımda yürürken arkasından yanına yaklaşan bir kişi elindeki cep telefonunu alıp kaçtı. Bunun üzerine kadının bağırmasıyla çevredeki vatandaşlar polise haber verdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olay yerine geldi. Polis yaptığı çalışmada kapkaçı yapan zanlının Hüseyin A. (32) olduğunu saptadı. Bu tespitin ardından polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Hürriyet Mahallesi’ndeki evinde olduğu belirlenen zanlı yapılan baskınla yakalandı. Emniyete getirilerek sorguya alınan zanlı daha sonra adliyeye sevk edildi. Zanlının hırsızlık ve kapkaçtan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldıYeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldı
Yunanistan'a sert tepki! 'Yeni bir korsanlık örneği'Yunanistan'a sert tepki! 'Yeni bir korsanlık örneği'
Aşure günü ne zaman 2020? Aşure günü orucu ne zaman tutulur?Aşure günü ne zaman 2020? Aşure günü orucu ne zaman tutulur?
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
Fenerbahçe'yi reddetmişti Galatasaray alıyor!
Fenerbahçe'yi reddetmişti Galatasaray alıyor!
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Asker eğlencesi kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı var
Asker eğlencesi kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı var
Temel Kotil yoğun bakıma alındı
Temel Kotil yoğun bakıma alındı
Belediye Başkanına magandalık suçlaması
Belediye Başkanına magandalık suçlaması
İlginizi Çekebilir
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Diğer Haberler
Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti
Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti
'CHP milletvekiline polis tekme attı' iddiası! Kırşehir Valiliğinden açıklama
'CHP milletvekiline polis tekme attı' iddiası! Kırşehir Valiliğinden açıklama
Narkotik köpeği koku almasın diye uyuşturucu dolu valizlere kahve dökmüşler
Köpek valizdekileri bulmasın diye bakın ne yapmışlar
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Yunanistan'a sert tepki! 'Yeni bir korsanlık örneği'
Yunanistan'a sert tepki! 'Yeni bir korsanlık örneği'
Türkiye'den Rusya'ya kritik Libya ve Suriye ziyareti
Türkiye'den Rusya'ya kritik ziyaret
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.