HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kapora dolandırıcılığı ile 2,2 milyon liralık vurgun! Paralardan çiçek yapmışlar

Kapora dolandırıcılığı ile 2,2 milyon liralık vurgun! Paralardan çiçek yapmışlar

14.06.2023 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de kapora dolandırıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, internet üzerinden ürün ilanları verip, kapora aldıkları mağdurlara, bunları göndermeyerek 2,2 milyon lira haksız kazanç elde eden ve ucuz araç sigortası vaadiyle kapora alıp çok sayıda vatandaşı dolandırdıkları tespit edilen 20 şüpheli gözaltına alındı. Arama yapılan adreslerde, 1 milyon liralık altın ile yaklaşık 1,2 milyon lira nakit para ele geçirildi. Şüphelilerin paralardan çiçek yaptıkları da görüldü.

Kapora dolandırıcılığı ile 2,2 milyon liralık vurgun! Paralardan çiçek yapmışlar

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık iddiaları üzerine harekete geçti. Ekipler, şüphelilerin internet üzerinden ürün ilanları verip, kapora aldıkları mağdurları, bunları göndermeyerek 2,2 milyon lira haksız kazanç elde ettiklerini ve kurdukları internet siteleri üzerinden ucuz araç sigortası vaadiyle kapora alıp, çok sayıda vatandaşı dolandırdıklarını belirledi.

be332f4e95a3ea6c1f3c3b109f7780db

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak' suçlarını işledikleri gerekçesiyle 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik bugün sabah saatlerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

f741928cd5f1640f234b472cb03a0f1a

PARALARDAN ÇİÇEK YAPMIŞLAR

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 20 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın ile yaklaşık 1,2 milyon lira nakit para ele geçirildi.

0604658c1cc40a0dcc1a435074bbf9b7

Öte yandan şüphelilerin paraları karton kutuda gizledikleri ve saksı içerisindeki bitkiye, mağdurlardan elde ettikleri paralarla çiçek şekli verdikleri görüldü.

a3dacd03442f2601e6eedd36cd05a1c0

KAPORAYI ALIP ÜRÜNLERİ GÖNDERMEDİLER

Yapılan incelemede İzmir'de yaşayan çok sayıda vatandaşın, çeşitli alışveriş siteleri ve uygulamalarından satılık koltuk takımı, cep telefonu, çelik kapı, araç, plastik kapak, zeytinyağı, kiralık ev, satılık ev ve satılık alet takımı ilanlarında belirtilen GSM hatları ile irtibat kurduğu belirtildi. Şüphelilerin ise 'kapora' adı altında vatandaştan gelen parayı aldığı ancak ürünü göndermeyip, zarara uğrattıkları tespit edildi.

3f9f7013004ad4d5ce9103acd0d22d6b

PİYASA FİYATINDAN DÜŞÜK BEDELLE ARAÇ SİGORTASI VAADİ

Ayrıca araç sigortası yaptırmak isteyenler için şüphelilerin, sigortacılık sektöründe güvenilir sitelerden ayırt edilmesi zor olacak şekilde sahte araç sigorta sitesi kurdukları belirlendi. Sayfa üzerine iletişim bilgilerini ekleyen şüphelilerin, araç sigortası yaptırmak isteyen vatandaşlara piyasa fiyatından daha düşük bedelle teklif sunup, araç sigortasını yaptırma konusunda ikna etikleri ve hesap numaraları verdikleri ortaya çıktı.

178447aaacb361a3c99cac81226147b8

Diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, emniyete götürülen şüphelilerin ise sorgularının devam ettiği bildirildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kiralar için nasıl bir düzenleme getirilecek?Kiralar için nasıl bir düzenleme getirilecek?
Erdoğan'dan Azerbaycan'da kritik Şuşa mesajı! Erdoğan'dan Azerbaycan'da kritik Şuşa mesajı!
Canlı yayında dikkat çeken anlar! Mete Yarar kılıç çekti: 'Birçok kişi ilk defa duydu' Canlı yayında dikkat çeken anlar! Mete Yarar kılıç çekti: 'Birçok kişi ilk defa duydu'
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Kapora Altın para

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal canlı yayında araya girip anlattı! 'Bu hükümet yüzümü kara çıkartacak'

Fatih Portakal canlı yayında araya girip anlattı! 'Bu hükümet yüzümü kara çıkartacak'

Asgari ücrete zam ve memur maaşları için Erdoğan’dan çok net mesaj!

Asgari ücrete zam ve memur maaşları için Erdoğan’dan çok net mesaj!

Kiracı sorunu evin fiyatını da düşürdü! ‘Türkiye’de böylesi ilk kez oluyor, devran tersine döndü’

Kiracı sorunu evin fiyatını da düşürdü! ‘Türkiye’de böylesi ilk kez oluyor, devran tersine döndü’

Kirada yüzde 25 zam sınırı, emekli aylıkları, asgari ücret... Hepsi bugün masada!

Kirada yüzde 25 zam sınırı, emekli aylıkları, asgari ücret... Hepsi bugün masada!

Atamalar sonrası merak ediliyordu! Erdoğan: "Yanılmasınlar, kabullendik"

Atamalar sonrası merak ediliyordu! Erdoğan: "Yanılmasınlar, kabullendik"

76 yaşındaki adamdan 'Tahrik oluyorum' tepkisi!

76 yaşındaki adamdan 'Tahrik oluyorum' tepkisi!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bebeğini kreşten aldı! Yüzündeki çizikleri görünce dehşete kapıldı

Bebeğini kreşten aldı! Yüzündeki çizikleri görünce dehşete kapıldı

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Mahkum eşi “sperm kaçırma” yöntemiyle hamile kaldı

Mahkum eşi “sperm kaçırma” yöntemiyle hamile kaldı

Aşk üçgeni ölümle bitti! Aldatan sevgilisini affetmedi

Aşk üçgeni ölümle bitti! Aldatan sevgilisini affetmedi

Çok satanlarda birinci sırada! Levi's sweatshirtte 250 TL üzeri indirim

Çok satanlarda birinci sırada! Levi's sweatshirtte 250 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.