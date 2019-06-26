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Kapuzbaşı Takım Şelalelerinin ’Kesin Korunacak Hassas Alan’ İlan Edilmesi Sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 14:52 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde bulunan Kapuzbaşı Takım Şelalelerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanması ve Resmi Gazete’de yayımlanarak ’Kesin Korunacak Hassas Alan’ kapsamına alınması ilçede sevinçle karşılandı.Yahyalı ilçesinde bulunan Kapuzbaşı Şelaleleri Doğal Sit Alanı kapsamına giren alanın "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesi sonrasında kararı sevinçle karşıladıklarını ifade eden Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, "Türkiye’nin Niagara’sı olan Kapuzbaşı şelaleleri ile ilgili olarak ben Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde bulunan Kapuzbaşı Takım Şelalelerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanması ve Resmi Gazete’de yayımlanarak ’Kesin Korunacak Hassas Alan’ kapsamına alınması ilçede sevinçle karşılandı.
Yahyalı ilçesinde bulunan Kapuzbaşı Şelaleleri Doğal Sit Alanı kapsamına giren alanın "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesi sonrasında kararı sevinçle karşıladıklarını ifade eden Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, "Türkiye’nin Niagara’sı olan Kapuzbaşı şelaleleri ile ilgili olarak ben Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Milli Parklar, Tarım ve Orman Bakanlığımıza yürekten teşekkür ediyorum. Dünyaya mal olmuş Kapuzbaşı Şelaleleri, birinci derecede korunacak alan kapsamına aldıklarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
Başkan Öztürk, "Kapuzbaşı Şelaleleri Türkiye’ye değil dünyaya mal olmuş bir mirastır. Bu hassasiyeti de göz önünde bulundurarak Cumhurbaşkanımız imzaladı ve resmi gazetede yürürlüğe girdi. Bu beklediğimiz bir karardı. Oranın ehemmiyeti ve önemi bir kez daha kavranmış olacak ki Cumhurbaşkanımız bu kararı imzalamış oldu. 70 metre yükseklikten akan, içilebilir kalitede olan bir su. Kayaların arasından çıkan bir güzellikten bahsediyoruz. Bunun korunması gerekir. İnsanlığa bu güzellik ve karar hayırlı olsun" dedi.

Karpuzbaşı Takım Şelaleleri
Kapuzbaşı takım şelaleleri dünyanın en yüksek ikinci şelalesi durumundadır. İrtifa akışı itibarı ile Uganda’da bulunan Victoria çağlayanı (100mt.) hariç, ABD’de bulunan Niagara’dan 55m., Finlandiya’da bulunan İmarat’dan 25m., Erzurum’daki Tortum’dan 50 m., Antalya’daki Düdenden 25 m. ve Manavgat’tan 5 m. daha büyük olan Kapuzbaşı şelalesinin aktığı yerin rakımı ise 700 metredir. Aladağ’ın zirvesinde bulunan kar ve buzullardan beslenmekte, ziyaretçilerini yazın sıcaklığında buz gibi çağlayan sularının serinliği ile karşılamaktadır. Zamantı ırmağının iki yanında ve ırmağın üzerini kapatan tabii bir köprünün baş kısmında yer alan 20 metre yükseklikte Yeşilköy şelalesi vardır. Yine Kapuzbaşı köyü yakınında tepenin doğu ve güneyindeki derin vadi yamaçlarından irili ufaklı büyük bir gürültü ile akan ve görenleri hayrete düşüren vadinin yamacından, Voklüz ayna şeklinde çıkan sular büyük şelale halinde Suarısı deresine dökülerek oradan da Zamantı ırmağına karışmaktadır. Yörede beş tanesi büyük, iki tanesi küçük olmak üzere yükseklikleri 30 ile, 70 metreyi bulan ve her biri dereyi besleyecek güçte olan 7 şelale vardır.

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