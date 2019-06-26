Kapuzbaşı Takım Şelalelerinin ’Kesin Korunacak Hassas Alan’ İlan Edilmesi Sevinci

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde bulunan Kapuzbaşı Takım Şelalelerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanması ve Resmi Gazete’de yayımlanarak ’Kesin Korunacak Hassas Alan’ kapsamına alınması ilçede sevinçle karşılandı.

Yahyalı ilçesinde bulunan Kapuzbaşı Şelaleleri Doğal Sit Alanı kapsamına giren alanın "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesi sonrasında kararı sevinçle karşıladıklarını ifade eden Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, "Türkiye’nin Niagara’sı olan Kapuzbaşı şelaleleri ile ilgili olarak ben Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Milli Parklar, Tarım ve Orman Bakanlığımıza yürekten teşekkür ediyorum. Dünyaya mal olmuş Kapuzbaşı Şelaleleri, birinci derecede korunacak alan kapsamına aldıklarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Öztürk, "Kapuzbaşı Şelaleleri Türkiye’ye değil dünyaya mal olmuş bir mirastır. Bu hassasiyeti de göz önünde bulundurarak Cumhurbaşkanımız imzaladı ve resmi gazetede yürürlüğe girdi. Bu beklediğimiz bir karardı. Oranın ehemmiyeti ve önemi bir kez daha kavranmış olacak ki Cumhurbaşkanımız bu kararı imzalamış oldu. 70 metre yükseklikten akan, içilebilir kalitede olan bir su. Kayaların arasından çıkan bir güzellikten bahsediyoruz. Bunun korunması gerekir. İnsanlığa bu güzellik ve karar hayırlı olsun" dedi.