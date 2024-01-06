Kar esareti başladı! Peş peşe uyarılar... Soğuk ve yağışlı hava geliyor '10-12 derece birden düşecek' Meteoroloji'den son dakika 6 - 10 Ocak hava durumu

Yurdun belirli bölgelerinde kar esareti başladı! Bir yandan karla mücadele sürerken bir yandan da uzmanlardan hava durumu ile ilgili yeni uyarılar geliyor. İşte yurt genelinde son durum ve son dakika hava durumu tahminleri...

VAN

Van'ın kırsal bölgelerinde dün akşam etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 492 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Belediye ve Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için çalışma başlattı.

Başkale ilçesinde de kar kalınlığı bazı bölgelerde 50 santimetreye ulaştı. Belediye ekipleri caddelerde kar temizleme çalışması başlattı, vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.

MUŞ

Muş'ta 2 gündür yüksek kesimlerde etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yoğun kar nedeniyle 55 köy yolunun kapandığını belirtti.

Vatandaşların mağdur olmaması için yolları kısa sürede açacaklarını ifade eden Yentür, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini aktardı.

HAKKARİ

Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle kent merkezi ile Yüksekova ilçesinde 74 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ve belediye ekipleri de ana yol ve ara sokaklarda kar küreme çalışması yürütüyor.

Kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu Yüksekova ilçesinde vatandaşlar, araçlarının üzerinde, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaptı.

BİTLİS

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kar nedeniyle 60 köy yolunun kapandığını belirtti.

Kurtkan, kapalı köy yollarının açılması için ekiplerin çalışmalarına davam ettiğini bildirdi.

Karayolları ve belediye ekiplerinin de kar küreme çalışması yaptığı kentte vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

ERZİNCAN

Erzincan ve çevresinde etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle birçok köy yolu ulaşıma kapanırken kara yollarındaki geçitlerde ulaşım zaman zaman aksadı.

İl Özel İdaresi, kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmasını sürdürürken, Karayolları 164'üncü Şube Şefliği ekipleri ise Erzincan-Sivas E80 kara yolu üzerindeki 2 bin 160 rakımlı Sakaltutan Geçidi ve Erzincan-Gümüşhane kara yolunda 2 bin 120 rakımlı Ahmediye Geçidi’nde karla mücadele ediyor.

Geçitleri kardan temizleyen ekipler, buzlanmaya karşı da önlem alıyor. Ekipler, Erzincan-Sivas, Erzincan-Gümüşhane yollarını açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. (DHA/AA)

YARINDAN İTİBAREN SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yarından itibaren öncelikle yurdun batı bölgelerinde sağanak, güney ve batı kıyılarda gök gürültülü sağanak şeklinde başlayacak yağışların, zamanla tüm yurtta etkili olacağı tahmin ediliyor.

10 Ocak Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte, Ülkemizin güney ve batı kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve batı kesimlerde (kıyı kesimler hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların, güney ve batı kesimler ile zamanla Orta ve Doğu Karadeniz’de yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ise çarşamba günü kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere, hafta boyunca hızlı ve ani düşüşle mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

Rüzgarın, Pazar ve Pazartesi günleri batı ve iç bölgelerde güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Soğuk ve yağışlı havanın meydana getireceği olumsuzluklara karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzce yapılan meteorolojik tahmin ve erken uyarıların yakından takip edilerek, dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

"10-12 DERECE BİRDEN DÜŞECEK"

Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hava durumu tahminlerini aktardı. Şen "Bugün önemli bir meteorolojik hadise yok. Kıyı ege ve Çanakkale civarında akşam yağmurlu ve güney doğu yönden rüzgar kuvvetli esecek. Sıcaklık batıda normalin üzerinde, doğuda ortalamada. İstanbul 16, İzmir yağmurlu 18, Antalya yağmurlu 20, Ankara 13 C." dedi.

Şen, bir sonraki paylaşımında ise "Pazar ve Pazartesi Marmara, Ege, Akdeniz, İç anadolu, Batı Karadenize yağmur geliyor. Sıcaklık ortalama üzerinde olacak. 9 Ocak Salı günü sıcaklık 10-12 derece birden düşecek ve Kıyı Ege Akdeniz Trakya haricinde ülkede karla karışık yağmur ve kar yağışı başlayacak. 10 Ocak Çarşamba günü de devam edecek." ifadelerini kullandı.

METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla batı bölgelerin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'nin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında gerçekleşmesi beklenen hava sıcaklıklarının diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden; yurdun doğu kesimlerinde kuzey ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Marmara'nın batısında güneydoğudan kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Kıyı Ege ve Marmara'nın batısında güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı, zamanla batısının yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Çanakkale çevreleri ile gece saatlerinde Edirne il genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında yer yer kuvvetli (30-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı, zamanla batısının yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, zamanla batısının yer yer çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, doğusu ile zamanla il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren güney ilçeleri sağanak yağışlı

MERSİN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KAYSERİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 10°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

RİZE °C, 15°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 12°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AĞRI °C, 0°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ERZURUM °C, 0°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 3°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C

Az bulutlu

MARDİN °C, 9°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 13°C

Az bulutlu

6 OCAK HAVA DURUMU TAHMİNİ

7 OCAK HAVA DURUMU TAHMİNİ

8 OCAK HAVA DURUMU TAHMİNİ

9 OCAK HAVA DURUMU TAHMİNİ

10 OCAK HAVA DURUMU TAHMİNİ







