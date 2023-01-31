Kar fırtınası geliyor! Dikkat gerçek kış şimdi başlıyor: Kar botlarınızı çıkarın! Meteoroloji 31 Ocak 2023 hava durumu...

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklamaları hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; Güneydoğu Anadolu ile Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri yağışlı geçecek. Öte yandan kar fırtınası uyarısında bulunuldu. Hava durumu ile kar yağışının görüleceği iller merak konusu oldu. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 31 Ocak 2023 hava durumu...
Hava durumu bilgisi Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre yurt genelinin çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu (Erzincan ve Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu ile Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama sonrası Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Isparta, İzmir, Kayseri, Konya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Sivas, Uşak, Yozgat, Aksaray ve Karaman'da kent yönetimleri karla mücadele için hazırlıklara tam gaz başladı. Meteroroloji 21 şehir için alarm verdi. Çok sayıda ilde yoğun kar yağışı bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE -2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu
İSTANBUL 1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu
KIRKLARELİ -3°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu
KOCAELİ 1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde karla karışık yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 0°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde kar yağışlı
İZMİR 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA 0°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA -1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Salı) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
HATAY 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Salı) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
MERSİN 9°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA -1°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ÇANKIRI -2°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) sabah saatlerinde kar yağışlı
ESKİŞEHİR -2°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KONYA -2°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU -2°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
DÜZCE 3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) sabah saatlerinde kıyı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı
KASTAMONU -3°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı
ZONGULDAK 2°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) sabah saatlerinde kıyı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
AMASYA -1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
SAMSUN 6°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TOKAT -1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde kar yağışlı
TRABZON 7°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu bugün (Salı) öğle saatlerinde yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Erzincan ve Ardahan dışında) aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının Muş ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM -9°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde kar yağışlı
KARS -10°C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde kar yağışlı
MALATYA 1°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) kar yağışlı
VAN -5°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 2°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı
GAZİANTEP 1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı
SİİRT 2°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı
ŞANLIURFA 5°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı