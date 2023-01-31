Kar fırtınası geliyor! Dikkat gerçek kış şimdi başlıyor: Kar botlarınızı çıkarın! Meteoroloji 31 Ocak 2023 hava durumu...

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklamaları hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; Güneydoğu Anadolu ile Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri yağışlı geçecek. Öte yandan kar fırtınası uyarısında bulunuldu. Hava durumu ile kar yağışının görüleceği iller merak konusu oldu. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 31 Ocak 2023 hava durumu...

BUGÜN (31 OCAK 2023) YURTTA HAVA NASIL OLACAK?

Hava durumu bilgisi Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre yurt genelinin çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu (Erzincan ve Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu ile Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

SARI VE TURUNCU ALARM 21 İLİ HAREKETE GEÇİRDİ

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama sonrası Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Isparta, İzmir, Kayseri, Konya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Sivas, Uşak, Yozgat, Aksaray ve Karaman'da kent yönetimleri karla mücadele için hazırlıklara tam gaz başladı. Meteroroloji 21 şehir için alarm verdi. Çok sayıda ilde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç. Şehir Seç Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Düzce Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Şırnak Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

BUGÜN KAR YAĞACAK MI?

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE -2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

İSTANBUL 1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu

KIRKLARELİ -3°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

KOCAELİ 1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde karla karışık yağmurlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 0°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde kar yağışlı

İZMİR 2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA 0°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA -1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Salı) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Salı) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN 9°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA -1°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ÇANKIRI -2°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) sabah saatlerinde kar yağışlı

ESKİŞEHİR -2°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KONYA -2°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU -2°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE 3°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) sabah saatlerinde kıyı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

KASTAMONU -3°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

ZONGULDAK 2°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) sabah saatlerinde kıyı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA -1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

SAMSUN 6°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TOKAT -1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde kar yağışlı

TRABZON 7°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu bugün (Salı) öğle saatlerinde yağmurlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Erzincan ve Ardahan dışında) aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının Muş ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM -9°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde kar yağışlı

KARS -10°C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde kar yağışlı

MALATYA 1°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) kar yağışlı

VAN -5°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 2°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı

GAZİANTEP 1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı

SİİRT 2°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

ŞANLIURFA 5°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

