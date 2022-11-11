Kar mı geliyor? İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Sibirya soğukları bekleniyor!

Havaların git gide soğumasıyla kar beklentisi başladı. Peki kar mı geliyor? Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesi, Sibirya'dan soğuk hava dalgasının gelmesi bekleniyor. Bu sistemin yaklaşık bir hafta kadar etkili olması bekleniyor. Peki İstanbul’a ne zaman kar yağacak? İşte ayrıntılar...

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta itibarıyla düşmesi bekleniyor. Kasım ayının 14'ü, 15'i gibi Sibirya'dan soğuk ve yağışlı havanın gelmesi bekleniyor. Kuzey ve iç kesinlerde hava sıcaklığının 8 ile 10 derece düşmesi beklenirken şehir merkezlerine kar yağışı gelecek. Soğuk hava 14 ile 24 Kasım tarihleri arasında sürecek.

10 ile 15 Aralık tarihlerinde kara kış geri gelecek. Yoğun kar yağışı İstanbul, Bursa, Bolu, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir gibi şehirlerde etkili olacak.

