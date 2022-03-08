Kar ne zaman yağacak? AKOM uyardı! İstanbul’a ne zaman kar yağacak? İşte yurt genelinde hava durumu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Kordinasyon Merkezi (AKOM), Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisini göstermeye başladığını duyurdu. Türkiye bu hafta Aybar kar fırtanısının etkisine girmeye başladı. Bununla beraber “İstanbul’a kadar ne zaman yağacak?" soruları da merak edilmeye başladı.

İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Ülkemiz, 10-14 Mart 2022 tarihleri arasında Aybar kar fırtınası etkisi altına girecek. İstanbul’da Çarşamba günü itibariyle soğuk hava etkili olmaya başlayacak. Çarşamba akşamı itibariyla yağışların önce karla karışık yağmur, sonrasında da kar yağışına dönmesi ve Perşembe gününün ilk saatleriyle il genelinde kar yağışının başlaması beklenmekte. Sibirya’da etkili olduğu bilinen Aybar kar fırtınası Perşembe ve Cuma günleri, başta İstanbul olmak üzere pek çok ilde etkilerini gösterecek.

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Başta İstanbul olmak üzere tüm yurdu etkisi altına alacağı öngörülen Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının yağışının yeni hafta başına kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Sıfırın altında seyretmesi beklenen soğuk havanın 3 gün etkisini sürdürmesi ve Cumartesi günü yağışlı havanın İstanbul'u terk etmeye başlaması beklenmekte.

AKOM’DAN İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Kordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için kar uyarısı yayınladı. AKOM’un yaptığı açıklamada şöyle dendi: “İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girmeye hazırlanıyor. Karadeniz üzerinden bölgemize giriş yapması beklenen sistem nedeni ile hâlihazırda mevsim normalleri altında (5-8°C) seyreden sıcaklıkların Çarşamba akşam saatlerinden itibaren 0°C’ler civarı ve altına gerileyeceği, beraberinde il genelinde yer yer kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı, soğukların tüm hafta süreceği tahmin ediliyor.”

Kuvvetli (40-60km/s) kuzeyli rüzgârların Karadeniz üzerinden geçerken nem ile beslenecek olması nedeniyle 2022'nin Ocak ayında yaşanan kar yağışına yakın kar kalınlıklarının oluşma ihtimali bulunmakta.

AYBAR KAR FIRTINASI NEDİR?

Türkiye’yi etkisini altına alacağı bilinen Sibirya kökenli Aybar Kar Fırtınası gündeme geldi. Geniş bir alanı etkilemesi beklenen kar fırtınasına görkemli, heybetli anlamına gelen Aybar ismi verildi. Yine İstanbul’da bu sene Ocak ayının son haftasında etkili olan kar fırtınasına ise Avar adı verilmişti.

METEOROLOJİ'DEN UYARI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son incelemelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Artvin hariç) ile Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin edilmekte. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde, Trakya'nın yüksek kesimleri, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Batı Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklenmekte.

