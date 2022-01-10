Kar yağacak mı? 2022 İstanbul ve Ankara'ya ne zaman kar yağacak?

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle sağanak ve yağmur şeklinde yağışlar, ülkenin birçok yerinde etkili olacak. Meteoroloji, İstanbul ve Ankara'da yaşayanlar için kar uyarısında bulundu. İstanbul ve Ankara'ya kar yağacak. İşte detaylar...

İSTANBUL VE ANKARA'YA NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji hava durumu tahminlerine göre sıcaklıklar salı itibarıyla azalacak. Sıcaklığın düşmesi İstanbul ve Ankara'da kar yağışını beraberinde getirecek. Ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Yeni hafta ile soğuk hava dalgası meydana gelecek.

Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava ile sıcaklıklar düşecek ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Sıcaklık düşünce yurdun büyük bir kısmında yağmur ve sağanak şeklinde yağış meydana gelecek. Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, doğu Anadolu ve Toroslar'da karla karışık yağmur, kar yağışı şeklinde görülecek.

METEOROLOJİ HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahmin raporlarına göre yurdun genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Kıyı Ege ile Ege Bölgesi'nin güney kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin yağışlı geçeceği, yağışların İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Akdeniz'in Toroslar Mevkii ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği, tahmin ediliyor. Yağışların Güney Ege kıyıları ve Akdeniz Bölgesi ile Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

