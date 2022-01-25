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Kar yağarken şimşek çakması normal mi? İstanbul’da kırmızı şimşek ne anlama geliyor?

25.01.2022 00:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkenin büyük bir bölümünde kar yağışı etkili olurken İstanbul'da pek çok yolda ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor. Bazı bölgelerde kar yağışıyla birlikte gök gürültüsü ve şimşek çaktığı görülünce vatandaşlar tedirgin oldu. Peki kar yağarken şimşek çakması normal mi? İstanbul’da görülen kırmızı şimşek ne anlama geliyor? İşte merak edilenler...

Kar yağarken şimşek çakması normal mi? İstanbul’da kırmızı şimşek ne anlama geliyor?

Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Bazı şehirlerde yoğun kar yağışı sebebiyle yollar kapanırken, ulaşım da durdu. Bazı bölgelerde ise kar yağışının yanında gök gürültüsü ve şimşek de çaktığı gözlendi. Vatandaşlar şimşeğin nedenini araştırmaya koyuldu. Peki kar yağarken şimşek çakması normal mi?

KAR YAĞARKEN ŞİMŞEK ÇAKMASI NORMAL Mİ?

Genellikle denize kıyısı olan bölgelerde kar yağarken şimşek çaktığı biliniyor. Olayın sebebi deniz üzerinde aşırı soğuk havanın olması olarak tarif edilebilir.

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Sıcak deniz üzerinden buharlaşan hava üzerindeki soğuk hava içerisinde hızla yükselmesi ile bulut içerisinde önce küçük dolu taneleri oluşuyor. Bu doluların bulutun içinde bulunan buz parçalarıyla elektriksel etkileşime geçmesi sonrası ise gök gürültüsü meydana geliyor.

"BU NORMAL BİR OLAYDIR"

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Çokça araştırılan konu hakkında Meteoroloji yetkilileri 'Gök gürültüsü şimşek ve kar yağışı yadırgandı. Çok soğuk olduğu zaman havada dikine gelişen bulutlar oluşuyor. Bu ilkbaharda yaşanan doğa olayının bir benzeri. Bu nedenle de aynı ilkbahardaki gibi gök gürültüsü meydana geliyor. Kar yağarken şimşek çakmaz diye bilimsel bir kural yok. Bu normal bir olaydır. Korkup endişelenmeye gerek yok” açıklamasını yaptı.

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