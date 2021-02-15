Kar yağışı kabusunuz olmasın! Ortopedik yaralanmaları önlemek için...

Kar yağışının ardından genellikle başta çocuklar ve gençler olmak üzere birçok kişi dışarı çıkarak kartopu oynamakta ve bu durumun keyfini çıkarmaktadır. Öte yandan çok sayıda insan da işe gitmek ya da işlerini halletmek için sokağa çıkmak zorundadır. Ancak karla birlikte gelen dondurucu soğuğun, yürüyüş yollarında buzlanmaya neden olabileceği unutulmamalıdır. Ara sokaklar, yokuşlu yollar ve üst geçitler buzlanma riski en fazla olan alanların başında gelmektedir. Karla birlikte şiddetini artıran tipi nedeniyle de zaman zaman sokakta yürümenin imkansızlaştığı durumlarda, kaygan yollarda kayarak düşmeye bağlı kazalar ciddi kırıklara yol açabilmektedir. Bu nedenle özellikle ileri yaş grubundaki kişilerin mecbur haller dışında karlı günlerde dışarıya çıkmaması önemlidir.
Yoğun kar yağışı ve buzlanma olan bu günlerde kayarak düşmeye bağlı yaralanmalardan korunmak için evden dışarı çıkmadan önce bazı önlemler alınması gerekmektedir. Bu önlemlerin başında ise tabanı kaygan olmayan, uygun kışlık ayakkabılar gelmektedir. Herhangi bir düşme sonrası meydana gelebilecek travmalardan korunmak için de darbelere karşı koruyucu olabilecek çok katlı yumuşak giysiler tercih edilmemeli, rüzgar ve tipiye karşı görüş engelini kapatan giysilerden de uzak durulmalıdır. Hem kar yağışından korunmak hem de herhangi bir düşmeye karşı destek olması için kişi yanına sağlam bir şemsiye alabilir.
Çoğu insan eldiven takmak yerine soğuktan korunmak için buzlu yollarda elleri cebinde yürümektedir. Bu durumda buzlu alanlarda yaşanan düşmeler sonrası meydana gelen travmaların en önemli sebeplerini oluşturmaktadır. Çünkü her iki eli de ceplerinde yürüyen bir kişi, kaydığında dengesini korumasını veya düşerken refleks olarak bir yerden destek almasını imkansız hale getirmektedir. Bunun dışında yürüme sırasında acele edilmemeli, adımlar olabildiğince dengeli, yavaş ve küçük atılmalıdır. Eşyalar iki elde birden taşınmamalı, bir el mutlaka boş bırakılmalıdır. Merdiven kullanmanın gerektiği üst geçitlerde basamaklara ayak tabanının tamamıyla ve dengeli basmaya dikkat edilmeli, tırabzanlardan destek almadan merdivenden inilmemelidir. Ayrıca yürümek zorunda kalınan yollarda buzlanmanın yoğun olduğu kısımlardan kaçınmaya çalışılarak bir rota oluşturulması, uygunsa da farklı yani buzlanma olmayan yolların tercih edilmesi gerekmektedir.
Karlı ve buzlu zeminde yaşanan kazalarda en sık yaralanma biçimi, kollar açık şekilde ellerin üzerine düşme veya sırtüstü düşmelerdir. Bu ortopedik travmalar; el bileği kırıkları, dirsek kırıkları, omuz çıkığı, ayak bileği kırıkları, kalça ve omurga kırıklarının oluşmasına neden olmaktadır. Ayrıca, baş ve boyun darbeleri de omurga yaralanması veya kafa içi kanama sonucu hayati risk yaratabilecek yaralanmalara yol açabilmektedir. Buzlu alandaki her türlü düşme riskine karşı kişinin ayağa kalkmadan önce kendisini kontrol etmesi gerekmektedir. Özellikle de üzerine düştüğü uzvu kontrol etmesi, herhangi bir ağrı ve hareket kısıtlılığı olması durumunda hemen yanındaki kişilerden sağlık ekibine bilgi vermesini isteyerek hareket etmeden beklemesi önemlidir.
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