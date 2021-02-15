Kar yağışı kabusunuz olmasın! Ortopedik yaralanmaları önlemek için...

Kar yağışının ardından genellikle başta çocuklar ve gençler olmak üzere birçok kişi dışarı çıkarak kartopu oynamakta ve bu durumun keyfini çıkarmaktadır. Öte yandan çok sayıda insan da işe gitmek ya da işlerini halletmek için sokağa çıkmak zorundadır. Ancak karla birlikte gelen dondurucu soğuğun, yürüyüş yollarında buzlanmaya neden olabileceği unutulmamalıdır. Ara sokaklar, yokuşlu yollar ve üst geçitler buzlanma riski en fazla olan alanların başında gelmektedir. Karla birlikte şiddetini artıran tipi nedeniyle de zaman zaman sokakta yürümenin imkansızlaştığı durumlarda, kaygan yollarda kayarak düşmeye bağlı kazalar ciddi kırıklara yol açabilmektedir. Bu nedenle özellikle ileri yaş grubundaki kişilerin mecbur haller dışında karlı günlerde dışarıya çıkmaması önemlidir.

KAYMAYAN AYAKKABI VE DÜŞMELERDE KORUYACAK ÇOK KATLI YUMUŞAK GİYSİ TERCİH EDİN

Yoğun kar yağışı ve buzlanma olan bu günlerde kayarak düşmeye bağlı yaralanmalardan korunmak için evden dışarı çıkmadan önce bazı önlemler alınması gerekmektedir. Bu önlemlerin başında ise tabanı kaygan olmayan, uygun kışlık ayakkabılar gelmektedir. Herhangi bir düşme sonrası meydana gelebilecek travmalardan korunmak için de darbelere karşı koruyucu olabilecek çok katlı yumuşak giysiler tercih edilmemeli, rüzgar ve tipiye karşı görüş engelini kapatan giysilerden de uzak durulmalıdır. Hem kar yağışından korunmak hem de herhangi bir düşmeye karşı destek olması için kişi yanına sağlam bir şemsiye alabilir.