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Kara harekatı mı başlıyor? Tank hareketliliği dikkat çekti: İsrail halkın toplandığı kent merkezlerini vuruyor

12.10.2023 18:50 | Son Güncelleme:
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Abluka altındaki Gazze Şeridi’ne 6 gündür saldırılarını sürdüren İsrail ordusuna ait çok sayıda tankın sınıra yakın bölgedeki hareketliliği dikkati çekti. Öte yandan İsrail, "bölgeyi terk edin" çağrısı yaparak Filistinlilerin sığınmak amacıyla toplanmasını istediği kent merkezlerini de bombalıyor.

Kara harekatı mı başlıyor? Tank hareketliliği dikkat çekti: İsrail halkın toplandığı kent merkezlerini vuruyor

İsrail ordusu hava ve denizin yanı sıra obüslerle de Gazze’yi vuruyor. Bölgede yaşananların ardından İsrail ordusunun Gazze’ye kara saldırısı başlatıp başlatmayacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor.

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GİTTİKLERİ NOKTA BİLİNMİYOR

Bölgede durum daha da kritik hale gelirken, akşam saatlerinde İsrail’e ait çok sayıda tankın Sderot yakınında toplandıkları alandan hareket etmesi göze çarptı.

Üzerinde İsrail bayrakları asılan tanklar, bölgede bilinmeyen noktaya doğru hareket etti.

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İSRAİL SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail ordusunun, tam abluka altına aldığı Gazze'de, halka toplanma çağrısı yaptığı; Gazze kent merkezi ve sığınakları ile Refah ve Han Yunus'u şiddetli saldırılarla hedef aldığı görülüyor.

Gazze'ye yoğun bombardıman başlamasının ardından sivillerin bir bölümü, saldırıdan korunacakları düşüncesiyle evlerini terk ederek İsrail ordusunun duyurduğu 4 noktaya yöneldi.

Ancak İsrail ordusunun son iki gündür düzenlediği saldırılara bakıldığında Gazze Şeridi'nde toplanma alanı olarak tasarlanan yerlerin de vurulduğu anlaşılıyor.

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SÖZCÜ TOPLANMA ÇAĞRISI YAPTI, İSRAİL ORDUSU VURDU

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 8 Ekim'de X sosyal medya platformundan, Hamas'ın yerleşim bölgelerindeki faaliyetlerinin, İsrail Savunma Kuvvetlerini (IDF) zor durumda bırakması sebebiyle halkın ikamet ettiği bölgeleri terk etmesi çağrısında bulundu.

Adraee, açıklamasında bu bölgeleri, Gazze kent merkezi, Gazze'nin merkezindeki sığınaklar, Han Yunus kent merkezi ve Refah kent merkezindeki sığınaklar olarak duyurdu.

Buna rağmen, İsrail ordusu, Filistinlilere toplanma çağrısı yaptığı noktaların bulunduğu bu 4 bölgeyi de bombaladı.

İsrail'in son düzenlediği saldırılarda Gazze kent merkezinde, Cibaliya ve eş-Şati mülteci kampları, Şeyh Rıdvan ile er-Rimal mahallelerinin yanı sıra Kerame bölgesini de hedef aldı.

Uluslararası yardımın ulaşmaması için Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Refah'ın çevresini vuran İsrail ordusu Han Yunus ve Nusayrat Mülteci Kampını da bombaladı.

Dünyanın en yoğun nüfuslu bölgelerinden Gazze Şeridi, yaklaşık 360 metrekarelik bir alanda 2,3 milyon Filistinliyi barındırıyor.

NELER YAŞANDI?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1417 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 268 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 31 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 180 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail tank

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