'Kara Havacılık' davasında 56 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 18 sanığa müebbet

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde Ankara'da birçok kurumu bombalayıp, darbeye karşı gelenlerin üzerine ateş açan helikopter pilotlarının da bulunduğu 152 sanığın yargılandığı Kara Havacılık Komutanlığı davasında karar çıktı. 56 sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve değişen yıllarda hapis, 18 sanığa müebbet, 34 sanığa 12 yıl 6 ay ile 18 yıl arasında değişen yıllarda hapis, 11 sanığa 9 yıla kadar değişen yıllarda hapis cezası verildi. 31 sanığın beraat ettiği davada firari 2 sanığın dosyası ayrıldı.

Ankara 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Cezaevi yerleşkesindeki salonda görülen davanın karar duruşmasına, sanıklar, sanık yakınları ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından kararı açıkladı. Kararda, darbe girişimi sabahı dönemin Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı, Akıncı Üssü'nden Çankaya Köşkü'ne götüren eski Pilot Albay Uğur Kapan'a, 'Anayasal Düzeni İhlal’ suçundan 1 kez, 28 kişinin ölümünden dolayı 28 kez olmak üzere toplam 29 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Kapan'a ayrıca, '239 kez adam öldürmeye teşebbüs' ve '12 kez darbeye yardım' suçundan toplam 3 bin 932 yıl hapis cezası verildi.