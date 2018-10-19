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Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 18:49 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara'daki bazı kamu binalarını vuran helikopter pilotlarının da aralarında bulunduğu 152 kişinin yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 152 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde darbe girişimi gecesi uçuş yaptığı tespit edilen eski binbaşı Eyüp Ünal, FETÖ ile herhangi bir irtibatı olmadığını belirterek, daha önceki savunmalarının tekrarladığını bildirdi.

Ünal, darbe girişiminin yaşandığı gece Kara Havacılık Komutanlığı nöbetçi amiri Özcan Karacan'ın emirleriyle uçuşa çıktığını, 1007 kuyruk numaralı Atak helikopter ile havalandıktan kısa süre sonra olağan dışı bir durum olduğunu anlayarak, helikopteri yere indirmenin yollarını aradığını savundu.

Daha önce test uçuşlarına katıldığı Atak helikopterindeki teknik bir eksikliği kullanarak, silah sistemini arızaya geçirdiğini, böylece birinci pilotun da dönmek zorunda kaldığını öne süren Ünal, "Silah sistemi vurulduğumuz için arıza yapmadı. Biz arıza yaptık, dönüşe geçildi, dönüş esnasında vurulduk." dedi.

Sadece 15 dakika havada kaldıklarını öne süren Ünal, savcılığın esas hakkındaki mütalaasında geçen gece boyunca uçuş yaptığı iddiasını reddetti.

Ünal, darbe girişimine katılanlar tarafından kullanıldığını savunarak, beraat talebinde bulundu.

Savunma yapan eski astsubay Korkmaz Güral da suçsuz olduğunu ileri sürerek, beratını istedi.

Duruşmaya 22 Ekim Pazartesi sanık savunmalarıyla devam edilecek.

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Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davası

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