HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kara kutu bulundu! Yakınları umut etmek istiyor ama...

Kara kutu bulundu! Yakınları umut etmek istiyor ama...

23.03.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çinli yetkililer, iki günlük aramanın ardından Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında kara kutuyu duyurdular. MU5735 sefer sayılı uçak Pazartesi günü bir saatten fazla süren yolculuğu esnasında Guangzhou varış noktasına yaklaşırken aniden düşmüştü.

Kara kutu bulundu! Yakınları umut etmek istiyor ama...

Pazartesi günü Çin’in doğusunda yaşanan korkunç uçak kazasının ardından araştırmalar sürüyor. Kazanın nedenini öğrenebilmek için uçağa ait kara kutuyu bulmaya çalışan arama ekipleri sonunda ona ulaştı.

Havacılık ekibinden bir yetkili Çarşamba günü Doğu Çin'de meydana gelen bu uçak kazasında iki kara kutudan birinin ağır hasar görmüş halde bulunduğunu söyledi.
Kayıt cihazı o kadar hasarlı haldeydi ki, uçuş veri kayıt cihazı mı yoksa kokpit ses kayıt cihazı mı olduğu anlaşılamadı.

ÖLÜ SAYISI HALA AÇIKLANMADI

Yetkililer henüz ölü sayısını açıklamadı, ancak uçaktaki 132 kişiden hiçbirinin yüksek irtifa kazasından kurtulamadığından korkuluyor. Yetkililer, uçağın düşüşe geçmesinin ardından pilotların hava trafik kontrolörlerinden gelen çağrılara yanıt vermediğini söyledi. Şu ana kadar kurtulan bulamadıklarını ve kurtarma ekiplerinin henüz herhangi bir ceset bulamadıklarını söylediler.

ekippp

Ancak, cüzdanlar ve hatta kimlik kartları da dahil olmak üzere yolculara ve mürettebata ait birçok kişisel eşyaya ulaşıldı.

YOLCU YAKINLARI UMUT ETMEK İSTİYOR

Kaza yerine gelen yolcu yakınları her şeye rağmen umut etmek istediklerini belirttiler.

Devlet televizyonu, kötü hava nedeniyle kaza yerindeki kurtarma çalışmalarının durdurulduğunu bildirdi ve çamurlu araziye dağılmış enkaz ve uçak parçalarını gösteren görüntüler yayınlamıştı.

NEDENİ HALA BİLİNMİYOR

Yetkililer kazanın nedenini söylemek için henüz çok erken olduğunu söylese de China Eastern Boeing 737-800 filosunu durdurdu ve binlerce uçuş iptal edildi.
Ülkenin havacılık endüstrisinin çoğunu kapsayan bir güvenlik incelemesi emredildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
NATO'dan flaş 'Ukrayna' açıklamaları: 'Nükleer silah' sorusuna verdiği yanıt dikkat çektiNATO'dan flaş 'Ukrayna' açıklamaları: 'Nükleer silah' sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti
Rusya'dan tüm dünyanın beklediği açıklama geldiRusya'dan tüm dünyanın beklediği açıklama geldi
Anketten dikkat çeken sonuç! Vatandaş hemfikir: Fark büyükAnketten dikkat çeken sonuç! Vatandaş hemfikir: Fark büyük
Anahtar Kelimeler:
Çin uçak kazası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Akaryakıta büyük zam! İşte yeni benzin ve motorin fiyatları

Son dakika: Akaryakıta büyük zam! İşte yeni benzin ve motorin fiyatları

Bakan Soylu duyurdu! Bu sabah itibarıyla başladı

Bakan Soylu duyurdu! Bu sabah itibarıyla başladı

Abramovich niyeti bozdu! Süper Lig devini alıyor...

Abramovich niyeti bozdu! Süper Lig devini alıyor...

Sadece ısınmak istemişti... Çığlıkları yürekleri paraladı! "Acı verme Allah'ım"

Sadece ısınmak istemişti... Çığlıkları yürekleri paraladı! "Acı verme Allah'ım"

Akşener'den Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretine tepki

Akşener'den Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretine tepki

Canan Karatay net konuştu: Lamı cimi yok, içi dışı zehir

Canan Karatay net konuştu: Lamı cimi yok, içi dışı zehir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.