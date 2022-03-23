Kara kutu bulundu! Yakınları umut etmek istiyor ama...

Pazartesi günü Çin’in doğusunda yaşanan korkunç uçak kazasının ardından araştırmalar sürüyor. Kazanın nedenini öğrenebilmek için uçağa ait kara kutuyu bulmaya çalışan arama ekipleri sonunda ona ulaştı.

Havacılık ekibinden bir yetkili Çarşamba günü Doğu Çin'de meydana gelen bu uçak kazasında iki kara kutudan birinin ağır hasar görmüş halde bulunduğunu söyledi.

Kayıt cihazı o kadar hasarlı haldeydi ki, uçuş veri kayıt cihazı mı yoksa kokpit ses kayıt cihazı mı olduğu anlaşılamadı.

ÖLÜ SAYISI HALA AÇIKLANMADI

Yetkililer henüz ölü sayısını açıklamadı, ancak uçaktaki 132 kişiden hiçbirinin yüksek irtifa kazasından kurtulamadığından korkuluyor. Yetkililer, uçağın düşüşe geçmesinin ardından pilotların hava trafik kontrolörlerinden gelen çağrılara yanıt vermediğini söyledi. Şu ana kadar kurtulan bulamadıklarını ve kurtarma ekiplerinin henüz herhangi bir ceset bulamadıklarını söylediler.

Ancak, cüzdanlar ve hatta kimlik kartları da dahil olmak üzere yolculara ve mürettebata ait birçok kişisel eşyaya ulaşıldı.

YOLCU YAKINLARI UMUT ETMEK İSTİYOR

Kaza yerine gelen yolcu yakınları her şeye rağmen umut etmek istediklerini belirttiler.

Devlet televizyonu, kötü hava nedeniyle kaza yerindeki kurtarma çalışmalarının durdurulduğunu bildirdi ve çamurlu araziye dağılmış enkaz ve uçak parçalarını gösteren görüntüler yayınlamıştı.

NEDENİ HALA BİLİNMİYOR

Yetkililer kazanın nedenini söylemek için henüz çok erken olduğunu söylese de China Eastern Boeing 737-800 filosunu durdurdu ve binlerce uçuş iptal edildi.

Ülkenin havacılık endüstrisinin çoğunu kapsayan bir güvenlik incelemesi emredildi.



