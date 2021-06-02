Kara mantar hastalığı Hindistan'da ortaya çıktı. Bu hastalığın, bağışıklık sistemi zayıf olan kişileri kıskacına aldığını söyleyen sağlık uzmanları aynı zamanda koronavirüs ile bağlantılı olduğunu ifade ediyor. Hindistan'da 200'den fazla kişi kara mantar hastalığı nedeniyle hayata gözlerini yumdu, yaklaşık 10 bin kişi ise enfekte oldu. Peki kara mantar hastalığı nedir? Türkiye'de var mı? İşte kara mantar belirtileri...
Kara mantar hastalığı ilk önce Hindistan'da görüldü ve 200 kişiyi hayattan kopardı. Ardından Mısır ve Irak'ta da görüldü. Kara mantar enfeksiyonu sinüsler, ciğer ve beyni etkileyebiliyor ve özellikle diyabet hastası olan kişilerin ölmesine neden oluyor.
Tıbbi ismiyle ‘Mukormikoz’, kara mantar hastalığı nadir rastlanan bir enfeksiyondur. Toprakta, gübrede, bitkilerde, çürüyen meyve ve sebzelerde bulunan mucor küfüne maruz kalmaktan kaynaklanır. Beyin, akciğer ve sinüsleri etkileyen bu hastalık, kanser hastaları veya HIV/AIDS'li bireyler gibi diyabetik veya bağışıklık sistemi ciddi olarak zayıflamış kişilerde ölümle sonuçlanabilmektedir.
Bazı şartlar altında ölümcül olabilen kara mantar hastalığı sırasıyla Hindistan, Mısır ve Irak'ta görüldü. Türkiye'de kara mantar hastalığına rastlanmadı.
Koronavirüs vakalarında rekor üstüne rekor kıran Hindistan'ın, haftalık vaka oranında yeni bir rekora imza atıldığı söylendi. Kara mantar hastalığının belirtileri arasında yüzde şişlik, siyah lezyonlar yer alıyor. Aynı zamanda; renk değişikliği, göz kararması, bulanık veya çift görme, göğüs ağrısının da söz konusu hastalığın belirtileri arasında olduğu iddia ediliyor. Belirtiler arasında göğüs ağrısı, nefes almada zorluk ve kanlı öksürük var.
Batıdaki Maharashtra eyaletinin sağlık bakanı Rajesh Tope konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Söz konusu açıklamada Tope, "Bir hastanın, hastalığın ciddiyetine bağlı olarak 60 ila100 enjeksiyona (amfoterisin B) ihtiyacı var." dedi. Açıklamalarına devam eden Tope, 150 binden fazla enjeksiyona ihtiyaçları olduğunu duyurarak şu ana kadar 500 mukormikoz vakasının bildirildiğini ve 850 hastanın tedavi olduğunu ifade etti.
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