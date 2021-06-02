Kara mantar hastalığı Hindistan'da ortaya çıktı. Bu hastalığın, bağışıklık sistemi zayıf olan kişileri kıskacına aldığını söyleyen sağlık uzmanları aynı zamanda koronavirüs ile bağlantılı olduğunu ifade ediyor. Hindistan'da 200'den fazla kişi kara mantar hastalığı nedeniyle hayata gözlerini yumdu, yaklaşık 10 bin kişi ise enfekte oldu. Peki kara mantar hastalığı nedir? Türkiye'de var mı? İşte kara mantar belirtileri...

KARA MANTAR HASTALIĞI NEDİR?

Kara mantar hastalığı ilk önce Hindistan'da görüldü ve 200 kişiyi hayattan kopardı. Ardından Mısır ve Irak'ta da görüldü. Kara mantar enfeksiyonu sinüsler, ciğer ve beyni etkileyebiliyor ve özellikle diyabet hastası olan kişilerin ölmesine neden oluyor.

Tıbbi ismiyle ‘Mukormikoz’, kara mantar hastalığı nadir rastlanan bir enfeksiyondur. Toprakta, gübrede, bitkilerde, çürüyen meyve ve sebzelerde bulunan mucor küfüne maruz kalmaktan kaynaklanır. Beyin, akciğer ve sinüsleri etkileyen bu hastalık, kanser hastaları veya HIV/AIDS'li bireyler gibi diyabetik veya bağışıklık sistemi ciddi olarak zayıflamış kişilerde ölümle sonuçlanabilmektedir.