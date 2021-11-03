Kara para aklandığı iddia edilmişti! İçişleri Bakanlığından Twitch açıklaması

AA'nın haberine göre, İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI ÇATAKLI, TWITCH SORUSUNA YANIT VERDİ

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çataklı, Twitch'ten yapılan yayınlarla kara para aklandığı iddialarına ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:

"Bu konuyla ilgili adli makamlar tarafından adli soruşturma başlatıldı. Yine idari merciler tarafından da işin idari yönlerinin incelenmesi bakımından bir çalışma başladı. Ancak konu çok taze, henüz eldeki veriler de çok sınırlı. Gerek adli soruşturma gerekse idari incelemenin sonucunda resmi net olarak görmüş olacağız. Dolayısıyla şu anki kısıtlı bilgilerle değerlendirme yapmak çok sağlıklı olmayabilir. İdari ve adli soruşturma ve incelemelerin sonucunda resmi görmüş olacağız."

NE OLMUŞTU?

BBC Türkçe'nin haberine göre, Türkiye'de son günlerde canlı yayın ve oyun platformu olan Twitch'te kara para aklama ve dolandırıcılık ağının kurulduğu konuşuluyordu. Bu ağın ortaya çıkarılması ve bu kullanıcıların platformdan temizlenmesi amacıyla Temiz Twitch etiketiyle sosyal medyada kampanya düzenleniyor. Çoğunluğu Türkiye'den olmak üzere Twitch üzerinden 9,8 milyar dolar gibi bir miktarın aklandığı öne sürülüyor.

