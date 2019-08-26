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Kara üzüm pekmezinin damaklara yolculuğu başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 11:23 | Son Güncelleme

Yüksek hava sıcaklığı sayesinde üzümün lezzet kazandığı Şanlıurfa'da, hasadı başlayan kara üzüm, geleneksel yöntemlerle sağlık açısından büyük faydaları olan pekmeze dönüştürülüyor - Pekmez üreticisi İbrahim Halil Yeşilçayır: - "İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin her tarafına pekmez gönderiyoruz"

MEHMET FATİH ASLAN - Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa'da, bağ bozumu başlayan kara üzüm, geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürülerek sofralara hazırlanıyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla bağ ve bahçelere giren tarım işçileri, sepetlere doldurdukları kara üzümü, traktörlerle şıra alanına taşıyor. Burada yıkanan üzümler, çuvallara doldurulduktan sonra taş havuzlarda yöreye has beyaz toprakla birlikte ezilip şıra haline getiriliyor.

Büyük bakır kazanlarda ve odun ateşinde kaynatılan şıra, daha sonra tepsi ve çeşitli kaplara konularak evlerin damlarında güneşe bırakılıyor. Yaklaşık 2 gün boyunca güneş altında bekletilen şıra, katılaşarak sağlık açısından büyük faydaları olan pekmeze dönüşüyor.

Pekmez üreticisi İbrahim Halil Yeşilçayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki sıcak havanın üzümün lezzetine lezzet kattığını söyledi.

Yeşilçayır, şıranın özel yapım bakır kazanlarda yaklaşık 2 saat ateş üstünde kaynatıldığını ifade etti.

Yaptıkları pekmezin organik olduğunu anlatan Yeşilçayır, şöyle devam etti:

"Şıra kaynadıktan sonra dinlenmeye bırakıyoruz. Dinlendikten sonra evlerin damlarına taşıyarak tepsiler içinde 40-45 dereceyi bulan güneş sıcaklığında 2 gün kadar bekletiyoruz. Bu yöntemden sonra katılaşarak siyaha dönüşen pekmezimizi elde ediyoruz. Kara üzüm pekmezi, doğal yöntemlerle üretildiği için astım ve kansızlık hastaları ile sağlıklı beslenmek isteyenler tarafından yoğun talep görüyor. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin her tarafına pekmez gönderiyoruz."

Şanlıurfa'nın pekmez üretimi açısından önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Yeşilçayır, ileriki dönemlerde devlet desteği ile pekmez üretim tesisi kurmak isteğini ve buna yönelik çalışmalar yapacağını dile getirdi.

- "Pekmez yılın 12 ayı tüketilebiliyor"

Pekmez üreticisi Mahmut Bucak da ağustos ortasından itibaren üzümün olgunlaştığını ve hasadını yapmaya başladıklarını belirtti.

Kaynatarak yaptıkları pekmezin hem lezzetli hem de uzun ömürlü olduğuna işaret eden Bucak, "Dedelerimizden, babamızdan kalan yöntemlerle pekmezi yapıyoruz. Kaynayan pekmez yılın 12 ayı tüketilebiliyor. Pekmez üretimimiz rekolteye göre değişiyor, bir ton yapan var, 500 kilogram yapan var, sadece kendine yetecek kadar yapan var. Talep olduğu için genellikle satmak için yapıyoruz. 30 ile 40 lira arasında satışını yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Bucak, eylül sonuna doğru da diğer pekmez çeşitlerini yapmaya başlayacaklarını ifade etti.

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