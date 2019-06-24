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Karaaslan'dan sel yaşanan Terme'de inceleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 17:03 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: - "Gelecek yıllarda bu tip felaketlerin yaşanmaması için kalıcı önlemler alınırken bir yandan da vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldığı hasarlar telafi edilecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun'un Terme ilçesindeki selle ilgili, "Gelecek yıllarda bu tip felaketlerin yaşanmaması için kalıcı önlemler alınırken bir yandan da vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldığı hasarlar telafi edilecek." dedi.

Karaaslan, Terme Kaymakamı Mehmet Parlak, Belediye Başkanı Ali Kılıç, DSİ 7. Bölge Müdürü Nazmi Koçak, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu ve daire müdürleriyle, önceki gün selden zarar gören ilçeye bağlı Sakarlı ve Evci mahallelerinde vatandaşları ziyaret ederek, çalışmaları inceledi.

Vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Karaaslan, afet haberini aldıklarından bu yana akılları ve yüreklerinin bölgede olduğunu belirtti.

Karaaslan, "Zarar ve ziyan var ama Allah'a çok şükür, can kaybımız söz konusu değil. En büyük tesellimiz de bu." ifadesini kullandı.

Hasar tespiti konusunda ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Karaaslan, şöyle devam etti:

"Tüm yetkililer ve ekipler sahada. Tespitler yapıldıktan sonra yaralar hızla sarılacak. Dün DSİ Genel Müdürümüz buradaydı. Gelecek yıllarda bu tip felaketlerin yaşanmaması için gereken kalıcı önlemler alınırken bir yandan da vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldığı hasarlar telafi edilecek. Vatandaşlarımızla da konuşuyoruz hiçbir şeyi eksik bırakmamak adına. Bakanlıklarımızla da bizzat görüştük. Yaraları el birliğiyle hızla sarılacak. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve ilgili kurumların katılımıyla bir toplantı yapacağız."

Karaaslan, Trabzon'da yaşanan sel felaketinde kaybedilen canlara üzüldüklerini belirterek, yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Samsun'un Terme ilçesinde 22 Haziran'da etkili olan sağanağın ardından yaşanan sel nedeniyle bazı ev ve iş yerleri ve ahırları su basmış, köprüler, yollar, enerji nakil hatları ve tarım alanlarında zarar oluşmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan sel Terme

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