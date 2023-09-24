HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Karabağ'da büyük skandal: Ermenilerin bölgeden ayrılırken yaptıkları, kameralardan kaçmadı!

Karabağ'da büyük skandal: Ermenilerin bölgeden ayrılırken yaptıkları, kameralardan kaçmadı!

24.09.2023 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan'ın 24 saatte tamamlanan antiterör operasyonunun ardından Karabağ'dan çekilen bazı Ermeniler büyük skandala imza attı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı da o görüntüleri paylaştı. Öte yandan Azerbaycan İçişleri'nden yapılan açıklamaya göre Karabağ'da yaşayan Ermeni halktan Azerbaycan vatandaşlığına başvuranlar oldu. Ermenistan ise Birleşmiş Milletler'in Karabağ'a derhal heyet göndermesini istedi.

Karabağ'da büyük skandal: Ermenilerin bölgeden ayrılırken yaptıkları, kameralardan kaçmadı!

Karabağ'ın Ağdere ilinde yaşananlar 'pes' dedirtti. Bölgeden ayrılan Ermeniler evlerini toplu halde ateşe verdi. İHA kameralarına yansıyan o anlar Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

4

TOPLU OLARAK EVLERİ YAKTILAR

Azerbaycan'ın Karabağ’da yasadışı Ermeni silahlı gruplarına yönelik gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonunun ardından Ağdere’de yaşayan Ermeniler evlerini yakarak bölgeden ayrılıyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yerel saatle 19.35 sıralarında Ağdere ilinde Ermeni sakinleri tarafından evlerin toplu olarak yakılmasının Azerbaycan Ordusunun teknik gözetim araçları tarafından kaydedildiği belirtildi. Bakanlık, İHA’larla çekilen görüntüleri paylaştı.

2

“KARABAĞ’DA YAŞAYAN ERMENİ HALKTAN AZERBAYCAN VATANDAŞLIĞI İÇİN BAŞVURANLAR VAR”

Bu sırada; Azerbaycan Karabağ’da Ermeni silahlı gruplara yönelik gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarının ardından bölgede yaşayan Ermeni nüfusun entegrasyonu için çalışmalarını sürdürüyor. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Elşad Hacıyev, Karabağ’da yaşayan Ermeni halkın Azerbaycan vatandaşlığı almak için başvuru yaptığını söyledi.

“VATANDAŞLIK MESELELERİ AZERBAYCAN ANAYASASINA UYGUN OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK”

Karabağ’da yaşayan bütün Ermeni halkının vatandaşlık için başvuruda bulunabileceğini belirten Hacıyev, “Bu bölgede yaşayan Ermeni asıllı vatandaşların her birinin Azerbaycan anayasasına uygun olarak vatandaşlık meseleleri değerlendirilecektir. Onlara pasaport ve kimliklerin verilmesi konusu üzerinde çalışılıyor. Elbette başvuranlar var. Bu kişilerin temel isteği güvenlik ve sağlık meseleleridir” dedi.

“KARABAĞ’DA ERMENİ ASILLI VATANDAŞLARIN HAKLARI VE GÜVENLİKLERİ SAĞLANIYOR

Azerbaycan’da etnik kökenine bakılmaksızın vatandaşların haklarının sağlandığını vurgulayan Hacıyev, “Lenkeran, Bakü, Gence, Gusar’da Azerbaycan vatandaşlarının ve etnik grupların haklarının korunduğu ve eşit bir şekilde yaşadıkları gibi, Karabağ’da da Ermeni asıllı vatandaşların hakları ve güvenlikleri sağlanıyor” ifadelerini kullandı.

ERMENİSTAN: "BM KARABAĞ’A DERHAL HEYET GÖNDERMELİ"

Öte yandan Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda konuştu. Ararat konuşmasında, Azerbaycan’ın Karabağ’da düzenlediği terörle mücadele operasyonuna değinirken, BM’ye "Bölgedekiler ve etnik Ermenilerin güvenliğini sağlamak ve insani durumu değerlendirmek üzere Dağlık Karabağ’a derhal bir heyet göndermesi" için çağrıda bulundu.

"Ruanda’da gerçekleştirilen soykırımın önlenmesindeki başarısızlığın ardından BM’nin önlem mekanizmaları oluşturmayı başardığını ve ’bir daha asla’ sözünü anlamlı bir taahhüt haline getirdiğini" söyleyen Mirzoyan, "Fakat bugün başka bir başarısızlığın eşiğindeyiz" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov BM Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada, Ermenistan’ın müzakerelerin her aşamasında siyasi ve askeri provokasyonlara başvurduğunu açıklamış, Azerbaycan ile Ermenistan arasında sağlam bir barışın sağlanması çabalarının Ermenistan’ın intikam politikasının kurbanı olduğunu ifade etmişti.

Mynet'i Whatsapp kanalından takip edin!

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lavrov'dan flaş 'savaş' çıkışı!Lavrov'dan flaş 'savaş' çıkışı!
Çocuğu doğacağı için araba almak istedi, hayatının şokunu yaşadı!Çocuğu doğacağı için araba almak istedi, hayatının şokunu yaşadı!
Buda heykelini böyle çalmışlar!Buda heykelini böyle çalmışlar!
Anahtar Kelimeler:
Karabağ Azerbaycan Ermenistan

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kanepenin üzerine uzanan yabancıyı görünce inanamadı! Savunması şaşkına çevirdi

Kanepenin üzerine uzanan yabancıyı görünce inanamadı! Savunması şaşkına çevirdi

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

25 kilo vermişti! Zayıflama sırrını paylaştı

25 kilo vermişti! Zayıflama sırrını paylaştı

6 aylık çocuk uykusunda neredeyse fareler tarafından canlı canlı yeniyordu

6 aylık çocuk uykusunda neredeyse fareler tarafından canlı canlı yeniyordu

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.