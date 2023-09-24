Karabağ'da büyük skandal: Ermenilerin bölgeden ayrılırken yaptıkları, kameralardan kaçmadı!

Karabağ'ın Ağdere ilinde yaşananlar 'pes' dedirtti. Bölgeden ayrılan Ermeniler evlerini toplu halde ateşe verdi. İHA kameralarına yansıyan o anlar Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

TOPLU OLARAK EVLERİ YAKTILAR

Azerbaycan'ın Karabağ’da yasadışı Ermeni silahlı gruplarına yönelik gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonunun ardından Ağdere’de yaşayan Ermeniler evlerini yakarak bölgeden ayrılıyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yerel saatle 19.35 sıralarında Ağdere ilinde Ermeni sakinleri tarafından evlerin toplu olarak yakılmasının Azerbaycan Ordusunun teknik gözetim araçları tarafından kaydedildiği belirtildi. Bakanlık, İHA’larla çekilen görüntüleri paylaştı.

“KARABAĞ’DA YAŞAYAN ERMENİ HALKTAN AZERBAYCAN VATANDAŞLIĞI İÇİN BAŞVURANLAR VAR”

Bu sırada; Azerbaycan Karabağ’da Ermeni silahlı gruplara yönelik gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarının ardından bölgede yaşayan Ermeni nüfusun entegrasyonu için çalışmalarını sürdürüyor. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Elşad Hacıyev, Karabağ’da yaşayan Ermeni halkın Azerbaycan vatandaşlığı almak için başvuru yaptığını söyledi.

“VATANDAŞLIK MESELELERİ AZERBAYCAN ANAYASASINA UYGUN OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK”

Karabağ’da yaşayan bütün Ermeni halkının vatandaşlık için başvuruda bulunabileceğini belirten Hacıyev, “Bu bölgede yaşayan Ermeni asıllı vatandaşların her birinin Azerbaycan anayasasına uygun olarak vatandaşlık meseleleri değerlendirilecektir. Onlara pasaport ve kimliklerin verilmesi konusu üzerinde çalışılıyor. Elbette başvuranlar var. Bu kişilerin temel isteği güvenlik ve sağlık meseleleridir” dedi.

“KARABAĞ’DA ERMENİ ASILLI VATANDAŞLARIN HAKLARI VE GÜVENLİKLERİ SAĞLANIYOR

Azerbaycan’da etnik kökenine bakılmaksızın vatandaşların haklarının sağlandığını vurgulayan Hacıyev, “Lenkeran, Bakü, Gence, Gusar’da Azerbaycan vatandaşlarının ve etnik grupların haklarının korunduğu ve eşit bir şekilde yaşadıkları gibi, Karabağ’da da Ermeni asıllı vatandaşların hakları ve güvenlikleri sağlanıyor” ifadelerini kullandı.

ERMENİSTAN: "BM KARABAĞ’A DERHAL HEYET GÖNDERMELİ"

Öte yandan Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda konuştu. Ararat konuşmasında, Azerbaycan’ın Karabağ’da düzenlediği terörle mücadele operasyonuna değinirken, BM’ye "Bölgedekiler ve etnik Ermenilerin güvenliğini sağlamak ve insani durumu değerlendirmek üzere Dağlık Karabağ’a derhal bir heyet göndermesi" için çağrıda bulundu.

"Ruanda’da gerçekleştirilen soykırımın önlenmesindeki başarısızlığın ardından BM’nin önlem mekanizmaları oluşturmayı başardığını ve ’bir daha asla’ sözünü anlamlı bir taahhüt haline getirdiğini" söyleyen Mirzoyan, "Fakat bugün başka bir başarısızlığın eşiğindeyiz" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov BM Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada, Ermenistan’ın müzakerelerin her aşamasında siyasi ve askeri provokasyonlara başvurduğunu açıklamış, Azerbaycan ile Ermenistan arasında sağlam bir barışın sağlanması çabalarının Ermenistan’ın intikam politikasının kurbanı olduğunu ifade etmişti.

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(İHA)

