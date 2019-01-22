"Karabağlılar yurtlarına geri dönmeye kararlı"

Genceliyev, Dağlık Karabağ Azerbaycan Topluluğu olarak seslerini uluslararası kamuoyuna daha yüksekten duyurmayı amaçladıklarını ifade ederek, "Dağlık Karabağ sorunu, Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü çerçevesinde çözüldükten sonra kendi topraklarımıza döneceğiz. Ermeni topluluğu ile barış içerisinde yaşamayı düşünüyoruz. Sorun çözüldükten hemen sonra geri dönmeye kararlıyız. İhlal edilmiş insan haklarımızın ve mülkiyet haklarımızın en kısa zamanda iade edileceğini ümit ediyoruz." diye konuştu.

Ermenistan ordusunun işgalinin devam ettiğini ve Karabağlıların yıllardır kendi topraklarına gitme hakkından mahrum olduğunu söyleyen Genceliyev, AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının yürüttüğü müzakerelerin somut sonuç vermemesinin kendilerini üzdüğünü belirtti.

BAKÜ (AA) - RUSLAN RAHİMOV - Dağlık Karabağ Azerbaycan Topluluğu Başkanı Tural Genceliyev, Dağlık Karabağ sorunu Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü çerçevesinde çözüldükten sonra kendi topraklarına döneceklerini belirterek, "Ermeni topluluğu ile barış içerisinde yaşamayı düşünüyoruz. Sorun çözüldükten hemen sonra geri dönmeye kararlıyız." dedi.

İşgalci politikaları nedeniyle Ermenistan'ın bölgedeki tüm projelerden izole edildiğini belirten Genceliyev, sorunun çözümünün hem Azerbaycan hem de Ermenistan için olumlu sonuçlar doğuracağını kaydetti.

Genceliyev, "Ermeni tarafı, daha önce olduğu gibi iki toplumun Karabağ'da barış içerisinde yaşamak zorunda olduğunu ne kadar erken anlarsa bu ilk önce kendileri için iyi olur. Ermeni tarafı artık işgal altındaki bölgelerden ordularını çıkartması gerektiğini anlamalı ve ata yurtlarından kovulan Azerbaycanlıların vatanlarına dönmesinin temin edilmesi gerektiğini kabul etmelidir. Aksi takdirde bölgede barış mümkün olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye adaletli tutum sergiledi"

Türkiye'nin Dağlık Karabağ sorununun çözümüne yönelik tutumuna da değinen Genceliyev, "Türkiye, sorunun başladığı yıllardan itibaren her zaman Azerbaycan'a destek vermiştir. Adaletli tutum sergilediği için Türkiye'ye teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Genceliyev, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının 16 Ocak'ta Paris'te gerçekleştirdiği görüşmeyi ve bakanların halkları barışa hazırlamak için somut adımlar atılması gerektiği konusunda mutabakat sağlamalarını değerlendirdi.