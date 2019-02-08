Karabük, El Bab şehidi için yürüdü

Karabük'te, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin El Bab bölgesinde yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Umut Aytekin'i anma yürüyüşü düzenlendi.
Karabük Şehit Umut Aytekin Ortaokulu öncülüğünde ve ilde faaliyet gösteren şehit aileleri dernekleri iş birliğinde Aytekin'in şehadetinin 2. yılında yürüyüş organize edildi.
Şehidin adını taşıyan okulun önünde toplanan öğrenciler, öğretmenler, vatandaşlar ve derneklerin üyeleri, ellerinde Türk bayrakları taşıdı, çeşitli sloganlar atarak şehidin mezarına kadar yürüdü.
Burada dualar eden ve mezara çiçekler bırakan grup, daha sonra aynı mahalledeki şehidin babaevini ziyaret etti.
Şehidin annesi Zehra ve babası Hasan Aytekin tarafından karşılanan grup, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı ile şiir okudu.
Gösterilen ilgi karşısında "Ne kadar hayırlı bir evlat yetiştirmişim." diyen şehit annesi gözyaşlarına hakim olamadı.
Baba Hasan Aytekin de etkinliğin kendilerini çok duygulandırdığını ve oğlunu bu şekilde yaşatanlara teşekkür etti.
Konuşmanın ardından etkinlik sona erdi.
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