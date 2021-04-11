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  4. Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce iftar ve imsak vakitleri 2021! Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce iftar saati kaçta?

Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce iftar ve imsak vakitleri 2021! Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce iftar saati kaçta?

11.04.2021 01:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce iftar saati kaçta? bu illerde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 illere göre imsakiye takvimi paylaşıldı. İşte, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce iftar ve imsak vakitleri 2021

Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce iftar ve imsak vakitleri 2021! Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce iftar saati kaçta?

Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce iftar ve imsak vakitleri 2021 oruç tutacak olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu yıl 13 Nisan'da başlayacak olan mübarek Ramazan ayında Müslüman alemi dinin gerekliliklerini yerine getirecek. Peki, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce iftar ve imsak saati kaçta? İşte, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce iftar ve imsak vakitleri...

KARABÜK İFTAR VE İMSAK VAKİTLERİ 2021

13.04.2021 Salı 04:35 06:07 12:55 16:37 19:34 20:59
14.04.2021 Çarşamba 04:33 06:05 12:55 16:37 19:35 21:00
15.04.2021 Perşembe 04:31 06:03 12:55 16:37 19:36 21:02
16.04.2021 Cuma 04:29 06:02 12:54 16:38 19:37 21:03
17.04.2021 Cumartesi 04:28 06:00 12:54 16:38 19:38 21:05
18.04.2021 Pazar 04:26 05:59 12:54 16:38 19:39 21:06
19.04.2021 Pazartesi 04:24 05:57 12:54 16:39 19:40 21:07
20.04.2021 Salı 04:22 05:56 12:54 16:39 19:41 21:09
21.04.2021 Çarşamba 04:20 05:54 12:53 16:39 19:42 21:10
22.04.2021 Perşembe 04:18 05:53 12:53 16:40 19:43 21:12
23.04.2021 Cuma 04:16 05:51 12:53 16:40 19:45 21:13
24.04.2021 Cumartesi 04:14 05:50 12:53 16:40 19:46 21:15
25.04.2021 Pazar 04:12 05:49 12:53 16:41 19:47 21:16
26.04.2021 Pazartesi 04:10 05:47 12:52 16:41 19:48 21:18
27.04.2021 Salı 04:09 05:46 12:52 16:41 19:49 21:19
28.04.2021 Çarşamba 04:07 05:44 12:52 16:42 19:50 21:21
29.04.2021 Perşembe 04:05 05:43 12:52 16:42 19:51 21:22
30.04.2021 Cuma 04:03 05:42 12:52 16:42 19:52 21:24
01.05.2021 Cumartesi 04:01 05:40 12:52 16:42 19:53 21:25
02.05.2021 Pazar 03:59 05:39 12:52 16:43 19:54 21:27
03.05.2021 Pazartesi 03:58 05:38 12:51 16:43 19:55 21:28
04.05.2021 Salı 03:56 05:37 12:51 16:43 19:56 21:30
05.05.2021 Çarşamba 03:54 05:35 12:51 16:44 19:57 21:31
06.05.2021 Perşembe 03:52 05:34 12:51 16:44 19:58 21:33
07.05.2021 Cuma 03:51 05:33 12:51 16:44 19:59 21:35
08.05.2021 Cumartesi 03:49 05:32 12:51 16:44 20:00 21:36

KİLİS İFTAR VE İMSAK VAKİTLERİ 2021

13.04.2021 Salı 04:30 05:54 12:37 16:16 19:11 20:29
14.04.2021 Çarşamba 04:28 05:52 12:37 16:16 19:12 20:30
15.04.2021 Perşembe 04:26 05:51 12:37 16:16 19:12 20:31
16.04.2021 Cuma 04:25 05:50 12:36 16:17 19:13 20:32
17.04.2021 Cumartesi 04:23 05:48 12:36 16:17 19:14 20:34
18.04.2021 Pazar 04:22 05:47 12:36 16:17 19:15 20:35
19.04.2021 Pazartesi 04:20 05:46 12:36 16:17 19:16 20:36
20.04.2021 Salı 04:18 05:44 12:36 16:17 19:17 20:37
21.04.2021 Çarşamba 04:17 05:43 12:35 16:17 19:18 20:38
22.04.2021 Perşembe 04:15 05:42 12:35 16:18 19:19 20:39
23.04.2021 Cuma 04:14 05:40 12:35 16:18 19:19 20:41
24.04.2021 Cumartesi 04:12 05:39 12:35 16:18 19:20 20:42
25.04.2021 Pazar 04:10 05:38 12:35 16:18 19:21 20:43
26.04.2021 Pazartesi 04:09 05:37 12:34 16:18 19:22 20:44
27.04.2021 Salı 04:07 05:36 12:34 16:18 19:23 20:45
28.04.2021 Çarşamba 04:06 05:34 12:34 16:19 19:24 20:47
29.04.2021 Perşembe 04:04 05:33 12:34 16:19 19:25 20:48
30.04.2021 Cuma 04:03 05:32 12:34 16:19 19:26 20:49
01.05.2021 Cumartesi 04:01 05:31 12:34 16:19 19:27 20:50
02.05.2021 Pazar 04:00 05:30 12:34 16:19 19:27 20:51
03.05.2021 Pazartesi 03:58 05:29 12:33 16:19 19:28 20:53
04.05.2021 Salı 03:57 05:28 12:33 16:19 19:29 20:54
05.05.2021 Çarşamba 03:55 05:27 12:33 16:20 19:30 20:55
06.05.2021 Perşembe 03:54 05:26 12:33 16:20 19:31 20:56
07.05.2021 Cuma 03:53 05:25 12:33 16:20 19:32 20:58
08.05.2021 Cumartesi 03:51 05:24 12:33 16:20 19:33 20:59

DÜZCE İFTAR VE İMSAK VAKİTLERİ 2021

13.04.2021 Salı 04:42 06:13 13:01 16:42 19:39 21:04
14.04.2021 Çarşamba 04:40 06:11 13:01 16:43 19:40 21:05
15.04.2021 Perşembe 04:38 06:10 13:00 16:43 19:41 21:06
16.04.2021 Cuma 04:36 06:08 13:00 16:43 19:42 21:08
17.04.2021 Cumartesi 04:35 06:07 13:00 16:44 19:43 21:09
18.04.2021 Pazar 04:33 06:05 13:00 16:44 19:44 21:11
19.04.2021 Pazartesi 04:31 06:04 13:00 16:44 19:45 21:12
20.04.2021 Salı 04:29 06:02 12:59 16:45 19:47 21:14
21.04.2021 Çarşamba 04:27 06:01 12:59 16:45 19:48 21:15
22.04.2021 Perşembe 04:25 05:59 12:59 16:45 19:49 21:16
23.04.2021 Cuma 04:23 05:58 12:59 16:45 19:50 21:18
24.04.2021 Cumartesi 04:21 05:56 12:59 16:46 19:51 21:19
25.04.2021 Pazar 04:20 05:55 12:58 16:46 19:52 21:21
26.04.2021 Pazartesi 04:18 05:54 12:58 16:46 19:53 21:22
27.04.2021 Salı 04:16 05:52 12:58 16:47 19:54 21:24
28.04.2021 Çarşamba 04:14 05:51 12:58 16:47 19:55 21:25
29.04.2021 Perşembe 04:12 05:50 12:58 16:47 19:56 21:27
30.04.2021 Cuma 04:10 05:48 12:58 16:48 19:57 21:28
01.05.2021 Cumartesi 04:09 05:47 12:57 16:48 19:58 21:30
02.05.2021 Pazar 04:07 05:46 12:57 16:48 19:59 21:31
03.05.2021 Pazartesi 04:05 05:44 12:57 16:48 20:00 21:33
04.05.2021 Salı 04:03 05:43 12:57 16:49 20:01 21:34
05.05.2021 Çarşamba 04:02 05:42 12:57 16:49 20:02 21:36
06.05.2021 Perşembe 04:00 05:41 12:57 16:49 20:03 21:37
07.05.2021 Cuma 03:58 05:40 12:57 16:49 20:04 21:39
08.05.2021 Cumartesi 03:56 05:38 12:57 16:50 20:05 21:40

OSMANİYE İFTAR VE İMSAK VAKİTLERİ 2021

13.04.2021 Salı 04:32 05:57 12:41 16:20 19:15 20:33
14.04.2021 Çarşamba 04:31 05:55 12:40 16:20 19:15 20:35
15.04.2021 Perşembe 04:29 05:54 12:40 16:20 19:16 20:36
16.04.2021 Cuma 04:27 05:53 12:40 16:20 19:17 20:37
17.04.2021 Cumartesi 04:26 05:51 12:40 16:21 19:18 20:38
18.04.2021 Pazar 04:24 05:50 12:39 16:21 19:19 20:39
19.04.2021 Pazartesi 04:22 05:49 12:39 16:21 19:20 20:40
20.04.2021 Salı 04:21 05:47 12:39 16:21 19:21 20:41
21.04.2021 Çarşamba 04:19 05:46 12:39 16:21 19:22 20:43
22.04.2021 Perşembe 04:18 05:45 12:39 16:21 19:23 20:44
23.04.2021 Cuma 04:16 05:43 12:38 16:22 19:23 20:45
24.04.2021 Cumartesi 04:14 05:42 12:38 16:22 19:24 20:46
25.04.2021 Pazar 04:13 05:41 12:38 16:22 19:25 20:47
26.04.2021 Pazartesi 04:11 05:40 12:38 16:22 19:26 20:49
27.04.2021 Salı 04:10 05:38 12:38 16:22 19:27 20:50
28.04.2021 Çarşamba 04:08 05:37 12:38 16:22 19:28 20:51
29.04.2021 Perşembe 04:06 05:36 12:37 16:23 19:29 20:52
30.04.2021 Cuma 04:05 05:35 12:37 16:23 19:30 20:54
01.05.2021 Cumartesi 04:03 05:34 12:37 16:23 19:31 20:55
02.05.2021 Pazar 04:02 05:33 12:37 16:23 19:32 20:56
03.05.2021 Pazartesi 04:00 05:32 12:37 16:23 19:32 20:57
04.05.2021 Salı 03:59 05:30 12:37 16:23 19:33 20:59
05.05.2021 Çarşamba 03:57 05:29 12:37 16:24 19:34 21:00
06.05.2021 Perşembe 03:56 05:28 12:37 16:24 19:35 21:01
07.05.2021 Cuma 03:55 05:27 12:37 16:24 19:36 21:02
08.05.2021 Cumartesi 03:53 05:26 12:37 16:24 19:37 21:04

DÜZCE İFTAR VE İMSAK VAKİTLERİ 2021

13.04.2021 Salı 04:42 06:13 13:01 16:42 19:39 21:04
14.04.2021 Çarşamba 04:40 06:11 13:01 16:43 19:40 21:05
15.04.2021 Perşembe 04:38 06:10 13:00 16:43 19:41 21:06
16.04.2021 Cuma 04:36 06:08 13:00 16:43 19:42 21:08
17.04.2021 Cumartesi 04:35 06:07 13:00 16:44 19:43 21:09
18.04.2021 Pazar 04:33 06:05 13:00 16:44 19:44 21:11
19.04.2021 Pazartesi 04:31 06:04 13:00 16:44 19:45 21:12
20.04.2021 Salı 04:29 06:02 12:59 16:45 19:47 21:14
21.04.2021 Çarşamba 04:27 06:01 12:59 16:45 19:48 21:15
22.04.2021 Perşembe 04:25 05:59 12:59 16:45 19:49 21:16
23.04.2021 Cuma 04:23 05:58 12:59 16:45 19:50 21:18
24.04.2021 Cumartesi 04:21 05:56 12:59 16:46 19:51 21:19
25.04.2021 Pazar 04:20 05:55 12:58 16:46 19:52 21:21
26.04.2021 Pazartesi 04:18 05:54 12:58 16:46 19:53 21:22
27.04.2021 Salı 04:16 05:52 12:58 16:47 19:54 21:24
28.04.2021 Çarşamba 04:14 05:51 12:58 16:47 19:55 21:25
29.04.2021 Perşembe 04:12 05:50 12:58 16:47 19:56 21:27
30.04.2021 Cuma 04:10 05:48 12:58 16:48 19:57 21:28
01.05.2021 Cumartesi 04:09 05:47 12:57 16:48 19:58 21:30
02.05.2021 Pazar 04:07 05:46 12:57 16:48 19:59 21:31
03.05.2021 Pazartesi 04:05 05:44 12:57 16:48 20:00 21:33
04.05.2021 Salı 04:03 05:43 12:57 16:49 20:01 21:34
05.05.2021 Çarşamba 04:02 05:42 12:57 16:49 20:02 21:36
06.05.2021 Perşembe 04:00 05:41 12:57 16:49 20:03 21:37
07.05.2021 Cuma 03:58 05:40 12:57 16:49 20:04 21:39
08.05.2021 Cumartesi 03:56 05:38 12:57 16:50 20:05 21:40

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Anahtar Kelimeler:
Karabük Kilis Osmaniye Düzce

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