KARABÜK SON DURUM

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GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 21:52 | Son Güncelleme

KARABÜK MERKEZ BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI - 31.03.2019

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Toplam Sandık : 244Toplam Seçmen : 79.727Açılan Sandık : 244Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 61.819Geçerli Oy : 61.302Katılım Oranı : % 77,54
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPRAFET VERGİLİ% 41,0525.165AK PARTİBURHANETTİN UYSAL% 40,5524.857İYİ PARTİDURSUN ALTIPARMAK% 17,2310.562DİĞER% 0,51314SAADET PARTİSİMEHMET YÜCE% 0,29177BBPMAHMUT MALKOÇ% 0,23138BTPOSMAN ÖĞÜT% 0,0636DSPMÜYESSER ŞENYÜREK% 0,0532TKPGÖKER DEBAĞOĞLU% 0,0321* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

EFLANİ

Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 85,92
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİİBRAHİM ERTUĞRUL% 45,12610MHPHÜSNÜ AKIN% 31,51426SAADET PARTİSİVELİ GÖZLEMECİ% 14,57197İYİ PARTİHALİL İBRAHİM BULUT% 8,73118DİĞER% 0,071ESKİPAZAR

Açılan Sandık Oranı : % 56,25Katılım Oranı : % 88,1
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPHÜSEYİN DÖNMEZ% 56,41.234AK PARTİMUSTAFA YARKAN% 33,68737İYİ PARTİUĞUR KAYABAŞI% 3,5277BBPNİYAZİ KÜÇÜKYILMAZ% 3,270SAADET PARTİSİRAMAZAN TURAN% 1,635DPİKRAM AKBAŞ% 1,2828DİĞER% 0,184BTPAYDIN DİKTEPE% 0,143OVACIK

Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 79,27
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİYAKUP NARTER% 53,02202CHPHİDAYET KASIMOĞLU% 30,97118MHPBAHRİ EROĞLU% 15,7560SAADET PARTİSİOSMAN ULUŞAN% 0,261SAFRANBOLU

Açılan Sandık Oranı : % 88,98Katılım Oranı : % 82,25
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPELİF KÖSE% 42,2711.138AK PARTİALİ KAYA% 38,4710.137MHPKADIN FATMA DANIŞMAN% 16,144.254DİĞER% 1,55409SAADET PARTİSİORHAN GÖKMEN% 0,89235BBPHALİL İBRAHİM KARATAŞ% 0,45118BTPELİF CAYMAZ% 0,2258YENİCE

Açılan Sandık Oranı : % 48,28Katılım Oranı : % 88,89
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPZEKİ ÇAYLI% 38,961.239AK PARTİCOŞKUN GÜVEN% 35,411.126CHPSABRİ CEBECİK% 23,3741DİĞER% 1,4546SAADET PARTİSİİSMAİL KİRENLİ% 0,8226BTPŞAKİR KABACI% 0,062

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